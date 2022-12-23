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В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом - РИА Новости, 23.12.2022
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В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом
В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом - РИА Новости, 23.12.2022
В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом
Липецкие правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, ударил ножом человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Липецкой области. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:50
2022-12-23T23:50
происшествия
здоровье - общество
липецкая область
россия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, ударил ножом человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Ранее местная телерадиокомпания "Липецкое время" сообщила на сайте, что мужчина с ножом напал на несколько человек около пивной, но его удалось обезвредить прохожим, они же оказали первую помощь пострадавшему. В своем Telegram-канале издание уточнило, что помощь оказал военнослужащий, который недавно вернулся из зоны спецоперации. В СМИ Липецка также появились несколько фото и видео, на которых видна машина скорой помощи, на других кадрах - мужчина в сопровождении правоохранителей. В УМВД РИА Новости отметили, что у них нет информации по поводу участия в инциденте военного, прибывшего из зоны спецоперации. "В дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что у дома 4 на площади Мира лежит мужчина, рука которого в крови. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны по Липецку задержали и доставили в отдел полиции мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, мог нанести телесные повреждения потерпевшему. На месте работает следственно-оперативная группа устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия. Потерпевший доставлен в больницу", - заявили в пресс-службе УМВД по области.
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происшествия, здоровье - общество, липецкая область, россия, липецк
Происшествия, Здоровье - Общество, Липецкая область, Россия, Липецк
23:50 23.12.2022
 
В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом

МВД: в Липецке задержали подозреваемого в нанесении ножевых ударов мужчине

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, ударил ножом человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Ранее местная телерадиокомпания "Липецкое время" сообщила на сайте, что мужчина с ножом напал на несколько человек около пивной, но его удалось обезвредить прохожим, они же оказали первую помощь пострадавшему. В своем Telegram-канале издание уточнило, что помощь оказал военнослужащий, который недавно вернулся из зоны спецоперации. В СМИ Липецка также появились несколько фото и видео, на которых видна машина скорой помощи, на других кадрах - мужчина в сопровождении правоохранителей.
В УМВД РИА Новости отметили, что у них нет информации по поводу участия в инциденте военного, прибывшего из зоны спецоперации.
"В дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что у дома 4 на площади Мира лежит мужчина, рука которого в крови. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны по Липецку задержали и доставили в отдел полиции мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, мог нанести телесные повреждения потерпевшему. На месте работает следственно-оперативная группа устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия. Потерпевший доставлен в больницу", - заявили в пресс-службе УМВД по области.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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