https://ria.ru/20221223/lipetsk-1841001926.html

В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом

В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом - РИА Новости, 23.12.2022

В Липецке задержали подозреваемого в нападении на человека с ножом

Липецкие правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, ударил ножом человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Липецкой области. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:50

2022-12-23T23:50

2022-12-23T23:50

происшествия

здоровье - общество

липецкая область

россия

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1920x0_80_0_0_170afa2289b21e62df630b895eb54263.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Липецкие правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, ударил ножом человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Ранее местная телерадиокомпания "Липецкое время" сообщила на сайте, что мужчина с ножом напал на несколько человек около пивной, но его удалось обезвредить прохожим, они же оказали первую помощь пострадавшему. В своем Telegram-канале издание уточнило, что помощь оказал военнослужащий, который недавно вернулся из зоны спецоперации. В СМИ Липецка также появились несколько фото и видео, на которых видна машина скорой помощи, на других кадрах - мужчина в сопровождении правоохранителей. В УМВД РИА Новости отметили, что у них нет информации по поводу участия в инциденте военного, прибывшего из зоны спецоперации. "В дежурную часть УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что у дома 4 на площади Мира лежит мужчина, рука которого в крови. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны по Липецку задержали и доставили в отдел полиции мужчину 1977 года рождения, который, предположительно, мог нанести телесные повреждения потерпевшему. На месте работает следственно-оперативная группа устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия. Потерпевший доставлен в больницу", - заявили в пресс-службе УМВД по области.

https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840975602.html

липецкая область

россия

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, липецкая область, россия, липецк