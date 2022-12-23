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Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами - РИА Новости, 23.12.2022
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Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами
Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами - РИА Новости, 23.12.2022
Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами
Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:11
2022-12-23T03:12
безопасность
технологии
олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "предполагается, что в результате этих работ комплект нового поколения получит комплекс управления дронами и роботами, данные с которых будут выводиться на шлем бойца". Что известно о "Легионере" Осенью этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом соответствующую научно-исследовательскую работу было решено ускорить – ее сроки сократили с трех лет до одного года. Впоследствии заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.
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безопасность, технологии, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)
Безопасность, Технологии, Олег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком)
03:11 23.12.2022 (обновлено: 03:12 23.12.2022)
 
Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами

Российская экипировка "Легионер" позволит военному управлять беспилотниками и роботами

© РИА Новости / Павел БедняковЭкспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве
Экспонат Солдат будущего с российской боевой экипировкой Ратник в Музее военной формы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Как и в случае с экипировкой предыдущего поколения "Ратник", работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках НИР (научно-исследовательской работы – ред.) "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление – система робототехнического обеспечения", – сказал он.
По его словам, "предполагается, что в результате этих работ комплект нового поколения получит комплекс управления дронами и роботами, данные с которых будут выводиться на шлем бойца".

Что известно о "Легионере"

Осенью этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом соответствующую научно-исследовательскую работу было решено ускорить – ее сроки сократили с трех лет до одного года.
Впоследствии заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов.
Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.
Продажа военного снаряжения и амуниции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
21 декабря, 03:10Новое оружие России
Источник сообщил об утверждении техзадания по экипировке "Легионер"
 
БезопасностьТехнологииОлег Фаустов ( заместитель гендиректора "Армированные композиты" (Армоком)
 
 
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