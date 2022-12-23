https://ria.ru/20221223/legioner-1840707825.html

Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами

Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами - РИА Новости, 23.12.2022

Источник: боец в экипировке "Легионер" сможет управлять дронами и роботами

Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:11

2022-12-23T03:11

2022-12-23T03:12

безопасность

технологии

олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736610690_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_3781a816aa4241d1b94440475e51ca91.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экипировка "солдата будущего" "Легионер" получит систему, которая позволит военному управлять беспилотниками и роботами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "предполагается, что в результате этих работ комплект нового поколения получит комплекс управления дронами и роботами, данные с которых будут выводиться на шлем бойца". Что известно о "Легионере" Осенью этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом соответствующую научно-исследовательскую работу было решено ускорить – ее сроки сократили с трех лет до одного года. Впоследствии заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

https://ria.ru/20221221/ekipirovka-1840142721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, олег фаустов ( заместитель гендиректора "армированные композиты" (армоком)