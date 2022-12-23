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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля - РИА Новости, 23.12.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,45 рубля - до 68,676 рубля, курс юаня - на 50,12 копейки, до... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:39
2022-12-23T16:39
2022-12-23T16:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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московская биржа
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,45 рубля - до 68,676 рубля, курс юаня - на 50,12 копейки, до 9,7588 рубля, курс евро - на 3,6 рубля, до 73,0407 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник опустился на 3,45 рубля, до 68,68 рубля