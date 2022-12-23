https://ria.ru/20221223/kurs-1840899266.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля - РИА Новости, 23.12.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 68,68 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,45 рубля - до 68,676 рубля, курс юаня - на 50,12 копейки, до... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:39

2022-12-23T16:39

2022-12-23T16:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,45 рубля - до 68,676 рубля, курс юаня - на 50,12 копейки, до 9,7588 рубля, курс евро - на 3,6 рубля, до 73,0407 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа