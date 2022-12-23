https://ria.ru/20221223/krym-1840865353.html

В Крыму возвели первые модульные отели

В Крыму возвели первые модульные отели - РИА Новости, 23.12.2022

В Крыму возвели первые модульные отели

В Крыму в рамках реализации инвестиционного проекта возвели первые модульные отели, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:05

2022-12-23T17:05

2022-12-23T18:07

туризм

туризм

новости - туризм

республика крым

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туристы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Крыму в рамках реализации инвестиционного проекта возвели первые модульные отели, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "В этом году построено и сдано одиннадцать новых современных модульных легковозводимых отелей. Это как раз-таки решение вопроса появления нового качественного номерного фонда. Ряд из этих отелей примут своих гостей уже в эту новогоднюю ночь", — сказал Волченко в эфире радиостанции Sputnik в Крыму. По его словам, строительство велось в рамках реализации инвестиционного проекта. Модульные отели построены в различных локациях полуострова, как в районе моря, так и в горах. Это позволило увеличить номерной фонд на 249 номеров и создать почти сто новых рабочих мест. "Беспрецедентные меры поддержки правительства РФ позволят в Крыму не только нарастить номерной фонд, но и создать новые рабочие места и новые точки притяжения туристов, так как многие гостиницы появляются в совершенно необычных локациях, где также будут все возможности для комфортабельного отдыха", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html

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Лана Баева

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