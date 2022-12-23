https://ria.ru/20221223/krym-1840865353.html
В Крыму возвели первые модульные отели
В Крыму возвели первые модульные отели - РИА Новости, 23.12.2022
В Крыму возвели первые модульные отели
В Крыму в рамках реализации инвестиционного проекта возвели первые модульные отели, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:05
2022-12-23T17:05
2022-12-23T18:07
туризм
туризм
новости - туризм
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туристы
куда поехать
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Крыму в рамках реализации инвестиционного проекта возвели первые модульные отели, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "В этом году построено и сдано одиннадцать новых современных модульных легковозводимых отелей. Это как раз-таки решение вопроса появления нового качественного номерного фонда. Ряд из этих отелей примут своих гостей уже в эту новогоднюю ночь", — сказал Волченко в эфире радиостанции Sputnik в Крыму. По его словам, строительство велось в рамках реализации инвестиционного проекта. Модульные отели построены в различных локациях полуострова, как в районе моря, так и в горах. Это позволило увеличить номерной фонд на 249 номеров и создать почти сто новых рабочих мест. "Беспрецедентные меры поддержки правительства РФ позволят в Крыму не только нарастить номерной фонд, но и создать новые рабочие места и новые точки притяжения туристов, так как многие гостиницы появляются в совершенно необычных локациях, где также будут все возможности для комфортабельного отдыха", — подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туристы, куда поехать, отдых на море, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), туристы, куда поехать, Отдых на море, Отели
17:05 23.12.2022 (обновлено: 18:07 23.12.2022)
В Крыму возвели первые модульные отели
В Крыму построили 11 модульных отелей на 249 номеров