https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html
Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса
Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса - РИА Новости, 23.12.2022
Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса
Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:28
2022-12-23T09:28
2022-12-23T09:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова. При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракова о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Ракова о Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
2022-12-23T09:28
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
2022-12-23T09:28
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PT1M35S
09:28 23.12.2022 (обновлено: 09:56 23.12.2022)
Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса
Ракова: COVID-19 из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, но расслабляться рано
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова.
При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.