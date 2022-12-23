https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса

Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса - РИА Новости, 23.12.2022

Ракова не исключила в будущем сюрпризов от коронавируса

Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:28

2022-12-23T09:28

2022-12-23T09:56

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова. При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракова о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве Ракова о Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 2022-12-23T09:28 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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