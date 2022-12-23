https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:29
2022-12-23T03:29
2022-12-23T04:16
распространение коронавируса
анастасия ракова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765656830_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_33403f08814db52cd67a42e99a7c75a9.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова.При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765656830_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_b4912c8f9dafa8b066bcc9ddf95980eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва
Распространение коронавируса, Анастасия Ракова , Москва
03:29 23.12.2022 (обновлено: 04:16 23.12.2022)
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова: коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым