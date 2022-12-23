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Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова
Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:29
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распространение коронавируса
анастасия ракова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова.При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
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анастасия ракова , москва
Распространение коронавируса, Анастасия Ракова , Москва
03:29 23.12.2022 (обновлено: 04:16 23.12.2022)
 
Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова

Заммэра Москвы Ракова: коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым

© Фото : Пресс-служба Анастасии РаковойЗаместитель мэра Москвы Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Пресс-служба Анастасии Раковой
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова.
При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
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