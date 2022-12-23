https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html

Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова

Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова - РИА Новости, 23.12.2022

Коронавирус стал управляемым, заявила Ракова

Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:29

2022-12-23T03:29

2022-12-23T04:16

распространение коронавируса

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым, каких-то сюрпризов к концу года он не принес, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", - рассказала Ракова.При этом вице-мэр подчеркнула, что расслабляться рано, так как будущее может подкинуть любые сюрпризы.

https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html

москва

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2022

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анастасия ракова , москва