https://ria.ru/20221223/kontrabanda-1840706992.html

Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей

Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2022

Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:01

2022-12-23T03:01

2022-12-23T03:01

происшествия

китай

россия

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы древесины на 636 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель управления ГП по ДФО. По версии следствия, в 2016–2019 годах в Приморье участники организованной группы, в число которых входил фигурант - 52-летний местный житель, купили не менее 99,6 тысячи кубометров нелегально заготовленного ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, осины, березы белой, березы желтой, ели аянской. Для отправки в КНР они использовали документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц. В отношении остальных участников группы расследование продолжается.

https://ria.ru/20221222/statya-1840410159.html

китай

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происшествия, китай, россия, генеральная прокуратура рф