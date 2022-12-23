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Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей
Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2022
Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:01
2022-12-23T03:01
2022-12-23T03:01
происшествия
китай
россия
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы древесины на 636 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель управления ГП по ДФО. По версии следствия, в 2016–2019 годах в Приморье участники организованной группы, в число которых входил фигурант - 52-летний местный житель, купили не менее 99,6 тысячи кубометров нелегально заготовленного ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, осины, березы белой, березы желтой, ели аянской. Для отправки в КНР они использовали документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц. В отношении остальных участников группы расследование продолжается.
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происшествия, китай, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Китай, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Приморца будут судить за контрабанду леса в КНР на 636 миллионов рублей
ГП: уголовное дело о контрабанде леса в КНР на 636 миллионов рублей направлено в суд
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы древесины на 636 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель управления ГП по ДФО.
По версии следствия, в 2016–2019 годах в Приморье участники организованной группы, в число которых входил фигурант - 52-летний местный житель, купили не менее 99,6 тысячи кубометров нелегально заготовленного ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, осины, березы белой, березы желтой, ели аянской. Для отправки в КНР они использовали документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
"В результате из России на территорию Китая незаконно перемещены лесоматериалы стоимостью более 636 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассмотрено Уссурийским районным судом Приморского края", - говорится в сообщении.
В отношении остальных участников группы расследование продолжается.