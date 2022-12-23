https://ria.ru/20221223/konkurentsiya-1840707126.html

США ждет усиление конкурентной борьбы с КНР, заявили эксперты

США ждет усиление конкурентной борьбы с КНР, заявили эксперты - РИА Новости, 23.12.2022

США ждет усиление конкурентной борьбы с КНР, заявили эксперты

США в ближайшем будущем окажутся в тяжелом положении из-за попыток снизить зависимость от Китая в поставках редкоземельных элементов, которая рассматривается... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:02

2022-12-23T03:02

2022-12-23T03:07

технологии

китай

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США в ближайшем будущем окажутся в тяжелом положении из-за попыток снизить зависимость от Китая в поставках редкоземельных элементов, которая рассматривается американской администрацией как угроза национальной безопасности, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. По их оценкам, основная причина грядущих сложностей заключается в отсутствии у Соединенных Штатов необходимых мощностей и технологий, над которыми КНР работает более трех десятилетий. Как объясняет доцент института отношений Австралии и Китая университета технологий в Сиднее Марина Чжан, обойти лидерство Пекина в этой области будет непростой задачей. Геологическая служба США внесла 16 редкоземельных элементов в список 50 критических значимых материалов для экономики и нацбезопасности. В сентябре минторг, в свою очередь, заявил, что зависимость США от Китая в поставках неодимового магнита, состоящего из сплава редкоземельного металла неодима с бором и железом, также угрожает нацбезопасности, однако не стал пересматривать тарифы на импорт. Неодимовые магниты используются в управляемых, в том числе, ракетных снарядах, электромобилях. Китай продолжит доминировать над США на рынке На сегодняшний день у Китая сохраняется доминирующее положение практически по всем из 17 существующих редкоземельных элементов, которые применяются в технологическом и оборонном секторах, энергетике и автомобилестроении. По мнению Чжан, преимущества КНР в аккумулированных талантах и патентах позволяют контролировать 90% всего производства редкоземельных металлов. Причем, по оценкам США, спрос на ряд из них вырастет более чем на 400% в следующие два десятилетия, в том числе, за счет развития зеленых технологий. В США в настоящее время действует только одно месторождение по добыче редкоземельных элементов, принадлежащее американской компании MP Materials. Однако оксиды добываемых редкоземов в полном объеме отправляются в Китай для их дальнейшей обработки. Госдепартамент в начале декабря заявлял о намерении Вашингтона профинансировать еще десяток зарубежных проектов в сфере добычи редкоземельных элементов, признавая растущую "по экспоненте" потребность в минералах. Ожидается, что средства пойдут на партнерские программы с Австралией, ЕС, Канадой и Японией. При этом в самих США власти инвестировали не менее 200 миллионов долларов в расширение внутреннего производства, из которых MP Materials привлекла 35 миллионов долларов с целью наладить полный цикл производства неодимовых магнитов на заводе в Техасе к концу 2023 года. Однако по оценкам Чжан, даже в случае успеха MP Materials, США все еще останутся зависимыми от двух ключевых редкоземельных элементов - тербия и диспрозия, обеспечивающих устойчивость магнитов к высоким температурам. "Стандартные неодимовые магниты без тербия и диспрозия не могут использоваться при высоких температурах, например, в двигателях электрических автомобилей, ветровых турбинах, подъемниках, промышленной робототехнике и продвинутых системах вооружений", - отметила она, указав, что Китай остается единственным в мире источником бесперебойных поставок устойчивых к температурам неодимовых магнитов. Одновременно эксперт отметила, что получение разрешений на разработку новых месторождений в США может превышать 10 лет, ограничивая возможности по росту производства одновременно с разницей в запасах действующего месторождения MP Materials в штате Калифорния в 2,1 миллиона тонн редкоземов по сравнению с резервами в 44 миллиона тонн в Китае. "Китай не будет стоять на месте, пока его догоняют конкуренты. Он продолжает использовать свою промышленную политику для поддержки как государственных, так и частных предприятий для усиления всей редкоземельной цепи поставок", - подчеркивает Чжан. На пороге торговой войны Кроме самих металлов, США стремятся сократить зависимость от Китая и в отношении микрочипов при одновременном ограничении экспорта в КНР полупроводниковых технологий, введенных ранее американским минторгом. Это решение может спровоцировать торговую войну между странами и обострить нехватку современных полупроводников для американской промышленности, включая оборонную сферу. По мнению профессора Института международной торговли Нью-Дели (Индия) Суниты Раджу, Китай может использовать свое доминирование на глобальном рынке редкоземельных минералов, также используемых в микрочипах, как оружие в торговой войне с США. "Если Китай использует в качестве оружия редкоземельные материалы, которые применяются в производстве чипов, то конфликт примет ужасный оборот", - полагает она. "Призыв к самообеспечению и "укреплению позиций" основных игроков не только замедлит технологическое развитие, но и приведет к большим затратам", - добавляет профессор. Помимо экономических последствий, обострение экономической вражды Пекина и Вашингтона представляет угрозу и для американской обороны. Ранее Пентагон временно приостановил поставки истребителей пятого поколения F-35 после того, как стало известно про использование в одной из частей двигателя редкоземельного магнита китайского производства. В октябре минобороны США позволило производителю F-35 компании Lockheed Martin продолжить поставки истребителей, начав поиски альтернативных поставщиков. Американские конгрессмены также намерены поддержать ведомство и в декабре представили законопроект об инвестициях 1 миллиарда долларов для обеспечения независимости Пентагона от Китая в части редкоземельных материалов к 2027 году. Вместе с тем, как сообщил член совета по вопросам политики министерства обороны США Майкл О'Хэнлон, Вашингтон вовсе не заинтересован в полной независимости от Китая. "Для нас не является критически важным отделений от Китая в базовых товарах. Я просто не хотел бы эксклюзивности поставок из Китая", - заявил он РИА Новости, отметив при этом необходимость снижения зависимости от компонентов из КНР.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840539560.html

https://ria.ru/20221222/kitay-1840537447.html

https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html

https://ria.ru/20221221/kitay-1840273357.html

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840419459.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, f-35