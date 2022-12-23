https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html

Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки

Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки - РИА Новости, 23.12.2022

Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки

Суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:15

2022-12-23T16:15

2022-12-23T16:15

происшествия

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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, Марданова причастна к 38 эпизодам получения взяток, а также мошенничеству и злоупотреблению полномочиями. Вместе с соучастниками в 2017-2018 годах она незаконно возбуждала исполнительные производства по фиктивным документам, после чего со счетов фирм и ИП взыскивались деньги, прогонялись через расчетный счет межрайонного отдела управления приставов для обналичивания с помощью физлиц. Речь идет о сумме не менее 220 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году обвиняемой получено более 15 миллионов рублей взяток за схемы с обналичиванием денежных средств. Также со счета межрайонного отдела Марданова вместе с другими лицами списала более 3 миллионов рублей, принадлежащих двум коммерческим организациям. Марданова была задержана летом 2019 года и заключена под стражу, позднее отправлена под домашний арест. Прокуратура просила дать ей 8 лет лишения свободы. Ранее следователи пришли к выводу, что преступления она совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Он был задержан летом 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток. Фигурант вину не признавал. Сейчас его дело рассматривает Пермский районный суд. Известно, что в схему с махинациями также был включен экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай и еще несколько сотрудников службы приставов.

https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html

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пермский край

пермь

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)