https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html
Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки
Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки - РИА Новости, 23.12.2022
Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки
Суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:15
2022-12-23T16:15
2022-12-23T16:15
происшествия
жкх
россия
пермский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, Марданова причастна к 38 эпизодам получения взяток, а также мошенничеству и злоупотреблению полномочиями. Вместе с соучастниками в 2017-2018 годах она незаконно возбуждала исполнительные производства по фиктивным документам, после чего со счетов фирм и ИП взыскивались деньги, прогонялись через расчетный счет межрайонного отдела управления приставов для обналичивания с помощью физлиц. Речь идет о сумме не менее 220 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году обвиняемой получено более 15 миллионов рублей взяток за схемы с обналичиванием денежных средств. Также со счета межрайонного отдела Марданова вместе с другими лицами списала более 3 миллионов рублей, принадлежащих двум коммерческим организациям. Марданова была задержана летом 2019 года и заключена под стражу, позднее отправлена под домашний арест. Прокуратура просила дать ей 8 лет лишения свободы. Ранее следователи пришли к выводу, что преступления она совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Он был задержан летом 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток. Фигурант вину не признавал. Сейчас его дело рассматривает Пермский районный суд. Известно, что в схему с махинациями также был включен экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай и еще несколько сотрудников службы приставов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил сотрудницу пермской службы приставов в колонию за взятки
Суд дал шесть лет колонии сотруднице отдела пермской службы судебных приставов за взятки
ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости.
Суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-служба
регионального управления СК РФ.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении. На сайте Мотовилихинского районного суда Перми указано, что был вынесен приговор в отношении Александры Мардановой, которая в 2018 году занимала должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю.
По версии следствия, Марданова причастна к 38 эпизодам получения взяток, а также мошенничеству и злоупотреблению полномочиями. Вместе с соучастниками в 2017-2018 годах она незаконно возбуждала исполнительные производства по фиктивным документам, после чего со счетов фирм и ИП взыскивались деньги, прогонялись через расчетный счет межрайонного отдела управления приставов для обналичивания с помощью физлиц. Речь идет о сумме не менее 220 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году обвиняемой получено более 15 миллионов рублей взяток за схемы с обналичиванием денежных средств.
Также со счета межрайонного отдела Марданова вместе с другими лицами списала более 3 миллионов рублей, принадлежащих двум коммерческим организациям.
Марданова была задержана летом 2019 года и заключена под стражу, позднее отправлена под домашний арест. Прокуратура просила дать ей 8 лет лишения свободы.
Ранее следователи пришли к выводу, что преступления она совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Он был задержан летом 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток. Фигурант вину не признавал. Сейчас его дело рассматривает Пермский районный суд. Известно, что в схему с махинациями также был включен экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай и еще несколько сотрудников службы приставов.