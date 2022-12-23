https://ria.ru/20221223/kndr-1840761168.html

Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 23.12.2022

Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:09

2022-12-23T11:09

2022-12-23T11:09

в мире

япония

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. Как сообщило, в свою очередь, агентство Ренхап, пуск был проведен в сторону Японского моря. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.

https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html

япония

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, японское море, пхеньян, кндр (северная корея)