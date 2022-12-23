https://ria.ru/20221223/kndr-1840761168.html
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 23.12.2022
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:09
2022-12-23T11:09
2022-12-23T11:09
в мире
япония
японское море
пхеньян
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. Как сообщило, в свою очередь, агентство Ренхап, пуск был проведен в сторону Японского моря. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html
япония
японское море
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_197:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3e36b685d9a7f7756580671f0ac6f91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Киодо: выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии