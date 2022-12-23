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Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 23.12.2022
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Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 23.12.2022
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:09
2022-12-23T11:09
в мире
япония
японское море
пхеньян
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. Как сообщило, в свою очередь, агентство Ренхап, пуск был проведен в сторону Японского моря. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html
япония
японское море
пхеньян
кндр (северная корея)
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в мире, япония, японское море, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
11:09 23.12.2022
 
Северокорейская ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

Киодо: выпущенная КНДР ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Как сообщило, в свою очередь, агентство Ренхап, пуск был проведен в сторону Японского моря.
В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреЯпонияЯпонское мореПхеньянКНДР (Северная Корея)
 
 
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