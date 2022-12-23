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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 23.12.2022
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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 23.12.2022
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:46
2022-12-23T11:05
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.Восемнадцатого декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
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в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров
10:46 23.12.2022 (обновлено: 11:05 23.12.2022)
 
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.
В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
Восемнадцатого декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
Участники парада на главной площади в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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