https://ria.ru/20221223/kndr-1840754251.html
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 23.12.2022
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:46
2022-12-23T10:46
2022-12-23T11:05
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
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СЕУЛ, 23 дек – РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.Восемнадцатого декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
https://ria.ru/20221223/kndr-1840718285.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров
10:46 23.12.2022 (обновлено: 11:05 23.12.2022)
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря