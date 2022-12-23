https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html

В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ

В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ

КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:54

2022-12-23T04:54

2022-12-23T05:07

в мире

линда томас-гринфилд

джон кирби

евгений пригожин

россия

сша

пхеньян

оон

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны.Так дипломат прокомментировал слухи, что Пхеньян экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".Представитель МИД КНДР отметил, что у России достаточно собственных военных ресурсов."Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ — самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", — сказал дипломат.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что Вашингтон может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе Вагнер". При этом она не привела никаких доказательств, но пообещала поднять эту тему на заседаниях Совета Безопасности. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "Вагнеру" поставили ракеты.Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик пояснил, что не обладает информацией о "поставках оружия" из КНДР в Россию.В сентябре в минобороны Северной Кореи отмечали, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы. В ведомстве посчитали, что эти необоснованные обвинения Вашингтона призваны подорвать имидж Пхеньяна.

https://ria.ru/20221222/oon-1840687508.html

https://ria.ru/20221220/kndr-1839896572.html

россия

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в мире, линда томас-гринфилд, джон кирби, евгений пригожин, россия, сша, пхеньян, оон