Рейтинг@Mail.ru
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/kndr-1840711524.html
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ
КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:54
2022-12-23T05:07
в мире
линда томас-гринфилд
джон кирби
евгений пригожин
россия
сша
пхеньян
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны.Так дипломат прокомментировал слухи, что Пхеньян экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".Представитель МИД КНДР отметил, что у России достаточно собственных военных ресурсов."Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ — самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", — сказал дипломат.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что Вашингтон может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе Вагнер". При этом она не привела никаких доказательств, но пообещала поднять эту тему на заседаниях Совета Безопасности. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "Вагнеру" поставили ракеты.Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик пояснил, что не обладает информацией о "поставках оружия" из КНДР в Россию.В сентябре в минобороны Северной Кореи отмечали, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы. В ведомстве посчитали, что эти необоснованные обвинения Вашингтона призваны подорвать имидж Пхеньяна.
https://ria.ru/20221222/oon-1840687508.html
https://ria.ru/20221220/kndr-1839896572.html
россия
сша
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, линда томас-гринфилд, джон кирби, евгений пригожин, россия, сша, пхеньян, оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, Джон Кирби, Евгений Пригожин, Россия, США, Пхеньян, ООН
04:54 23.12.2022 (обновлено: 05:07 23.12.2022)
 
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ

ЦТАК: в МИД КНДР назвали сообщения об экспорте оружия в Россию "абсурднейшим слухом"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг КНДР на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны.
Так дипломат прокомментировал слухи, что Пхеньян экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".
"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предложила России боеприпасы, является абсурднейшим слухом, который не заслуживает никаких комментариев или объяснений", — говорится в публикации.
Представитель МИД КНДР отметил, что у России достаточно собственных военных ресурсов.
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 22:03Специальная военная операция на Украине
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию
"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ — самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", — сказал дипломат.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что Вашингтон может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе Вагнер". При этом она не привела никаких доказательств, но пообещала поднять эту тему на заседаниях Совета Безопасности. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "Вагнеру" поставили ракеты.
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик пояснил, что не обладает информацией о "поставках оружия" из КНДР в Россию.
В сентябре в минобороны Северной Кореи отмечали, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы. В ведомстве посчитали, что эти необоснованные обвинения Вашингтона призваны подорвать имидж Пхеньяна.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:35
Эксперт спрогнозировал совершенствование ракет в КНДР
 
В миреЛинда Томас-ГринфилдДжон КирбиЕвгений ПригожинРоссияСШАПхеньянООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала