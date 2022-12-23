04:54 23.12.2022 (обновлено: 05:07 23.12.2022)
В КНДР опровергли сообщения об экспорте оружия в Россию, пишут СМИ
ЦТАК: в МИД КНДР назвали сообщения об экспорте оружия в Россию "абсурднейшим слухом"
Флаг КНДР на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Москвой, сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД страны.
Так дипломат прокомментировал слухи, что Пхеньян экспортировал в Россию боеприпасы для группы "Вагнер".
"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предложила России боеприпасы, является абсурднейшим слухом, который не заслуживает никаких комментариев или объяснений", — говорится в публикации.
Представитель МИД КНДР отметил, что у России достаточно собственных военных ресурсов.
"Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что российский народ — самый смелый народ, обладающий волей и способностью защитить безопасность и территориальную целостность своей страны без чьей-либо военной поддержки", — сказал дипломат.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала, что Вашингтон может "подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия группе Вагнер". При этом она не привела никаких доказательств, но пообещала поднять эту тему на заседаниях Совета Безопасности. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "Вагнеру" поставили ракеты.
Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения и назвал их слухами и домыслами. Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик пояснил, что не обладает информацией о "поставках оружия" из КНДР в Россию.
В сентябре в минобороны Северной Кореи отмечали, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы. В ведомстве посчитали, что эти необоснованные обвинения Вашингтона призваны подорвать имидж Пхеньяна.
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