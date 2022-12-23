https://ria.ru/20221223/kndr-1840706439.html

В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ

В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ

КНДР призывает международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок американского оружия на Украину, заявил представитель северокорейского РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:47

2022-12-23T02:47

2022-12-23T02:47

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. КНДР призывает международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок американского оружия на Украину, заявил представитель северокорейского МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/oon-1840687508.html

украина

россия

сша

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато