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В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/kndr-1840706439.html
В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ
В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ
КНДР призывает международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок американского оружия на Украину, заявил представитель северокорейского РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:47
2022-12-23T02:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. КНДР призывает международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок американского оружия на Украину, заявил представитель северокорейского МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
02:47 23.12.2022
 
В КНДР назвали действия США в отношении Украины преступными, пишут СМИ

ЦТАК: в МИД КНДР заявили, что США своим оружием принесли Украине кровопролитие

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР на автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. КНДР призывает международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок американского оружия на Украину, заявил представитель северокорейского МИД.
"Международное сообщество должно сосредоточиться на преступных действиях США, которые принесли Украине кровопролитие и разрушение, предоставив ей различные виды летального оружия и оборудования в больших масштабах", - приводит слова неназванного дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 22:03Специальная военная операция на Украине
ООН заявила, что не обладает данными о поставках оружия из КНДР в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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