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Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей - РИА Новости, 23.12.2022
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Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей
Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей - РИА Новости, 23.12.2022
Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей
Необходимо актуализировать законодательство о деятельности транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:00
2022-12-23T13:07
россия
технологии
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо актуализировать законодательство о деятельности транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Документ представит на пленарном заседании палаты в пятницу глава комиссии Андрей Климов. "Серьезность актуальных вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных IT-гигантов, социальных сетей на восприятие общественно-политических событий, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства, требует современной адекватной реакции", - отмечается в докладе. По мнению сенаторов, с учетом изложенного "представляется необходимым актуализировать законодательство, которое регулирует деятельность транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, предотвращения распространения деструктивного контента". В Совфеде подчеркивают, что в России до сих пор не созданы в необходимом количестве отечественные медиаплатформы, альтернативные Google и Facebook*/Meta*, которые занимают значительную долю рынка. Хотя при этом РФ является одной из очень немногих стран со своей IT-инфраструктурой."Эксперты комиссии полагают, что важно использовать жесткий цифровой меркантилизм: в российских социальных сетях, на российских платформах рекламодателям должно быть выгоднее размещать рекламу, работать выгоднее и удобнее. Тогда у Facebook*, у YouTube и у всех остальных не останется тех конкурентных преимуществ, которыми они пользуются сегодня", - говорится в докладе.Помимо коммерческих, у американских цифровых гигантов есть конкретные идеологические задачи, которые для руководства США более важны, отмечается в документе. В этом смысле нужно совершенствовать свое законодательство таким образом, чтобы "своевременно и успешно отражать любые виртуальные атаки недружественных государств", считают парламентарии, полагая, что их идеологические и геополитические амбиции штрафами не остановить, в определенный момент их все равно так или иначе будут включать в политические процессы в России."Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы не становились орудием целенаправленного враждебного вмешательства во внутренние дела России, не использовались в своих интересах иностранными государствами, особенно недружественными по отношению к нашей стране, и нежелательными организациями, которые посягают на наш суверенитет и наши традиционные ценности", - отмечается в документе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html
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россия, технологии, андрей климов, совет федерации рф
Россия, Технологии, Андрей Климов, Совет Федерации РФ
13:00 23.12.2022 (обновлено: 13:07 23.12.2022)
 
Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей

Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать общественным мнением

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо актуализировать законодательство о деятельности транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
Документ представит на пленарном заседании палаты в пятницу глава комиссии Андрей Климов.
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"Серьезность актуальных вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных IT-гигантов, социальных сетей на восприятие общественно-политических событий, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства, требует современной адекватной реакции", - отмечается в докладе.
По мнению сенаторов, с учетом изложенного "представляется необходимым актуализировать законодательство, которое регулирует деятельность транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, предотвращения распространения деструктивного контента".
В Совфеде подчеркивают, что в России до сих пор не созданы в необходимом количестве отечественные медиаплатформы, альтернативные Google и Facebook*/Meta*, которые занимают значительную долю рынка. Хотя при этом РФ является одной из очень немногих стран со своей IT-инфраструктурой.
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"Эксперты комиссии полагают, что важно использовать жесткий цифровой меркантилизм: в российских социальных сетях, на российских платформах рекламодателям должно быть выгоднее размещать рекламу, работать выгоднее и удобнее. Тогда у Facebook*, у YouTube и у всех остальных не останется тех конкурентных преимуществ, которыми они пользуются сегодня", - говорится в докладе.
Помимо коммерческих, у американских цифровых гигантов есть конкретные идеологические задачи, которые для руководства США более важны, отмечается в документе. В этом смысле нужно совершенствовать свое законодательство таким образом, чтобы "своевременно и успешно отражать любые виртуальные атаки недружественных государств", считают парламентарии, полагая, что их идеологические и геополитические амбиции штрафами не остановить, в определенный момент их все равно так или иначе будут включать в политические процессы в России.
"Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы не становились орудием целенаправленного враждебного вмешательства во внутренние дела России, не использовались в своих интересах иностранными государствами, особенно недружественными по отношению к нашей стране, и нежелательными организациями, которые посягают на наш суверенитет и наши традиционные ценности", - отмечается в документе.
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