https://ria.ru/20221223/klimov-1840806268.html

Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей

Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей - РИА Новости, 23.12.2022

Климов призвал сузить возможности IT-гигантов манипулировать мнением людей

Необходимо актуализировать законодательство о деятельности транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:00

2022-12-23T13:00

2022-12-23T13:07

россия

технологии

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо актуализировать законодательство о деятельности транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Документ представит на пленарном заседании палаты в пятницу глава комиссии Андрей Климов. "Серьезность актуальных вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных IT-гигантов, социальных сетей на восприятие общественно-политических событий, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства, требует современной адекватной реакции", - отмечается в докладе. По мнению сенаторов, с учетом изложенного "представляется необходимым актуализировать законодательство, которое регулирует деятельность транснациональных IT-компаний, не только для защиты конкуренции, но и для ограничения возможностей манипулирования общественным мнением, предотвращения распространения деструктивного контента". В Совфеде подчеркивают, что в России до сих пор не созданы в необходимом количестве отечественные медиаплатформы, альтернативные Google и Facebook*/Meta*, которые занимают значительную долю рынка. Хотя при этом РФ является одной из очень немногих стран со своей IT-инфраструктурой."Эксперты комиссии полагают, что важно использовать жесткий цифровой меркантилизм: в российских социальных сетях, на российских платформах рекламодателям должно быть выгоднее размещать рекламу, работать выгоднее и удобнее. Тогда у Facebook*, у YouTube и у всех остальных не останется тех конкурентных преимуществ, которыми они пользуются сегодня", - говорится в докладе.Помимо коммерческих, у американских цифровых гигантов есть конкретные идеологические задачи, которые для руководства США более важны, отмечается в документе. В этом смысле нужно совершенствовать свое законодательство таким образом, чтобы "своевременно и успешно отражать любые виртуальные атаки недружественных государств", считают парламентарии, полагая, что их идеологические и геополитические амбиции штрафами не остановить, в определенный момент их все равно так или иначе будут включать в политические процессы в России."Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы не становились орудием целенаправленного враждебного вмешательства во внутренние дела России, не использовались в своих интересах иностранными государствами, особенно недружественными по отношению к нашей стране, и нежелательными организациями, которые посягают на наш суверенитет и наши традиционные ценности", - отмечается в документе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, андрей климов, совет федерации рф