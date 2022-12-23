https://ria.ru/20221223/kitay-1840760973.html
МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем
МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем - РИА Новости, 23.12.2022
МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем
Ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:09
2022-12-23T11:09
2022-12-23T11:09
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
воз
тедрос адханом гебрейесус
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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин."В настоящее время уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос. Общая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае предсказуема и контролируема", - сказала дипломат.Мао Нин выразила уверенность, что, сплотившись, китайский народ очень скоро встретит новый этап стабильного социально-экономического развития страны.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.Власти Китая ранее изменили критерии установления смерти от коронавируса, так как основной причиной смертности у зараженных штаммом "омикрон" являются уже имеющиеся у человека болезни. Теперь к случаям смерти от COVID-19 в Китае относятся только такие, когда человек умер непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 3696 из них - локальные. Всего, по состоянию на 23 декабря, в Китае коронавирусом болеют 39 355 человек, за все время пандемии скончался 5241 человек.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840595677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19, воз, тедрос адханом гебрейесус
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"В настоящее время уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос. Общая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае предсказуема и контролируема", - сказала дипломат.
Мао Нин выразила уверенность, что, сплотившись, китайский народ очень скоро встретит новый этап стабильного социально-экономического развития страны.
Ранее глава ВОЗ
Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.
Власти Китая ранее изменили критерии установления смерти от коронавируса, так как основной причиной смертности у зараженных штаммом "омикрон" являются уже имеющиеся у человека болезни. Теперь к случаям смерти от COVID-19 в Китае относятся только такие, когда человек умер непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.
Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 3696 из них - локальные. Всего, по состоянию на 23 декабря, в Китае коронавирусом болеют 39 355 человек, за все время пандемии скончался 5241 человек.