https://ria.ru/20221223/kitay-1840760973.html

МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем

МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем - РИА Новости, 23.12.2022

МИД КНР заявил, что ситуация с СOVID-19 в стране находится под контролем

Ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:09

2022-12-23T11:09

2022-12-23T11:09

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

воз

тедрос адханом гебрейесус

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ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин."В настоящее время уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос. Общая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае предсказуема и контролируема", - сказала дипломат.Мао Нин выразила уверенность, что, сплотившись, китайский народ очень скоро встретит новый этап стабильного социально-экономического развития страны.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рост числа тяжелых случаев COVID-19 в Китае вызывает серьезную обеспокоенность, ВОЗ призывает Китай сосредоточить свои усилия на вакцинации групп риска. Глава ВОЗ также отметил, что для проведения всеобъемлющей оценки риска ситуации в Китае ВОЗ нуждается в более подробной информации о тяжести заболевания, госпитализациях и требованиях к поддержке отделений интенсивной терапии.Власти Китая ранее изменили критерии установления смерти от коронавируса, так как основной причиной смертности у зараженных штаммом "омикрон" являются уже имеющиеся у человека болезни. Теперь к случаям смерти от COVID-19 в Китае относятся только такие, когда человек умер непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.Согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в Китае выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 3696 из них - локальные. Всего, по состоянию на 23 декабря, в Китае коронавирусом болеют 39 355 человек, за все время пандемии скончался 5241 человек.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840595677.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19, воз, тедрос адханом гебрейесус