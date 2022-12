https://ria.ru/20221223/kislitsa-1840705728.html

Пользователи Twitter осудили Кислицу из-за флага США в желто-голубых тонах

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица навлек на себя гнев пользователей Twitter после того, как опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.

ООН, 23 дек – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица навлек на себя гнев пользователей Twitter после того, как опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах. Владимир Зеленский накануне выступил в конгрессе США. После этого Кислица опубликовал в Twitter изображение американского флага с измененными цветами: бело-красные полосы стали желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне - желтыми на голубом. Публикацию он сопроводил комментарием "Они будут вместе столько, сколько потребуется", вероятно, делая отсылку к словам президента Джо Байдена. Пользователи американской соцсети не оценили пост Кислицы. Пользователь под ником Дэвид Маккарти написал: "Наш флаг не просто так красного, белого и синего цветов. Держи подальше от нашего флага свои поганые цвета". Другой читатель Кислицы предложил ему вариант с украинскими тризубами вместо звездочек. "Этот флаг смотрелся бы лучше", - написал он. Человек под ником Max Havelaar в свою очередь выразил мнение, что "с маленькими желтыми свастиками было бы намного красивее". Кто-то предложил вариант со знаками доллара вместо звездочек. Среди предложенных оказалось и желто-голубое знамя с силуэтом человека, привязанного скотчем к столбу. "Руки прочь от наших карманов, преступники", - возмутился Bubba Jeebus. Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу. "Сними это", - написали многие из них.Пользователь Paul Hmus вообще обратился к Минюсту США в своем комментарии: "Эй, ребята! Можете объяснить? Украинские чиновники позволяют себе осквернять флаг США". После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение подобия американского флага в желто-голубых цветах. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Вторая публикация навлекла на него еще большую волну гнева. "Ваши намерения чисты, я понимаю это. Как патриот считаю это оскорблением. Покорно прошу немедленно удалить это", - написал один из читателей."Не делай этого. Это неуважение", - отреагировал другой. "Пошел ты! Сними это", - написал третий. У флага США есть два неофициальных названия: "Звезды и полосы" (the Stars and Stripes) и "Старая Слава" (Old Glory). В современном флаге США 50 звезд - по числу штатов - и 13 белых и красных полос, символизирующих 13 первых объединившихся колоний.

