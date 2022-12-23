https://ria.ru/20221223/kiev-1840975107.html

Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии

Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии - РИА Новости, 23.12.2022

Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии

Работа всего наземного электротранспорта остановлена в Киеве из-за дефицита электроэнергии, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:48

2022-12-23T20:48

2022-12-23T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Работа всего наземного электротранспорта остановлена в Киеве из-за дефицита электроэнергии, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. "Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он добавил, что всего на сегодняшний день на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. При этом, по словам мэра, метро работает, открыты 50 станций из 52. Ранее глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

украина

киев

киевская область

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