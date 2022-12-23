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Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/kiev-1840975107.html
Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии
Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии - РИА Новости, 23.12.2022
Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии
Работа всего наземного электротранспорта остановлена в Киеве из-за дефицита электроэнергии, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:48
2022-12-23T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
киевская область
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Работа всего наземного электротранспорта остановлена в Киеве из-за дефицита электроэнергии, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко. "Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он добавил, что всего на сегодняшний день на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. При этом, по словам мэра, метро работает, открыты 50 станций из 52. Ранее глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
20:48 23.12.2022
 
Работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии

Мэр Кличко: работа электротранспорта в Киеве остановлена из-за дефицита энергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Работа всего наземного электротранспорта остановлена в Киеве из-за дефицита электроэнергии, заявил в пятницу мэр города Виталий Кличко.
"Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что всего на сегодняшний день на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. При этом, по словам мэра, метро работает, открыты 50 станций из 52.
Ранее глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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