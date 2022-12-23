https://ria.ru/20221223/kiev-1840907193.html

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50 процентов

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50 процентов - РИА Новости, 23.12.2022

Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50 процентов

Дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:56

2022-12-23T16:56

2022-12-23T16:56

в мире

украина

киев

укрэнерго

вооруженные силы рф

киевская область

белая церковь (город)

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. "Работы по восстановлению на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно. Согласно установленным "Укрэнерго" объемам, дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. По его словам, самая тяжелая ситуация складывается в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах области, где из-за масштабных повреждений свет подается на два - четыре часа, а выключается на шесть – десять часов. В Белой Церкви, Василькове и Фастове энергетики смогли выйти на графики отключений 4/4 (четыре часа свет есть, четыре – отсутствует - ред.). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840866123.html

украина

киев

киевская область

белая церковь (город)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, укрэнерго, вооруженные силы рф, киевская область, белая церковь (город), владимир зеленский, денис шмыгаль