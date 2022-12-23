Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50 процентов
Кулеба заявил, что дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50 процентов
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в Киевской области Украины составляет около 50%, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Работы по восстановлению на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно. Согласно установленным "Укрэнерго" объемам, дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50%", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
По его словам, самая тяжелая ситуация складывается в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах области, где из-за масштабных повреждений свет подается на два - четыре часа, а выключается на шесть – десять часов. В Белой Церкви, Василькове и Фастове энергетики смогли выйти на графики отключений 4/4 (четыре часа свет есть, четыре – отсутствует - ред.).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.