https://ria.ru/20221223/karantin-1840845272.html

В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 23.12.2022

В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Все школьники в Петрозаводске уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:33

2022-12-23T14:33

2022-12-23T14:33

общество

здоровье - общество

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Все школьники в Петрозаводске уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. "Ситуация по гриппу остается экстремальной. Поэтому правильное решение приняли руководители школ Петрозаводска. Уже с 26 декабря все школьники с 1 по 11 класс уйдут на каникулы. Это поможет разорвать цепочку заражений", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Охлопков отметил, что заболевшие взрослые могут быть заразными до 7 дней, а дети, особенно младшего возраста, намного дольше. Он призвал жителей соблюдать меры профилактики. "Соблюдайте меры профилактики: носите маски в общественных местах, оставайтесь дома при недомогании и вакцинируйтесь. Не доводите ситуацию до крайности, дайте здравоохранению работать в стабильном режиме!", - написал министр.

https://ria.ru/20221222/orvi-1840673455.html

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республика карелия

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Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, петрозаводск, республика карелия