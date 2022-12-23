https://ria.ru/20221223/karantin-1840845272.html
В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ
В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 23.12.2022
В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ
Все школьники в Петрозаводске уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:33
2022-12-23T14:33
2022-12-23T14:33
общество
здоровье - общество
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Все школьники в Петрозаводске уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. "Ситуация по гриппу остается экстремальной. Поэтому правильное решение приняли руководители школ Петрозаводска. Уже с 26 декабря все школьники с 1 по 11 класс уйдут на каникулы. Это поможет разорвать цепочку заражений", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Охлопков отметил, что заболевшие взрослые могут быть заразными до 7 дней, а дети, особенно младшего возраста, намного дольше. Он призвал жителей соблюдать меры профилактики. "Соблюдайте меры профилактики: носите маски в общественных местах, оставайтесь дома при недомогании и вакцинируйтесь. Не доводите ситуацию до крайности, дайте здравоохранению работать в стабильном режиме!", - написал министр.
https://ria.ru/20221222/orvi-1840673455.html
петрозаводск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, петрозаводск, республика карелия
Общество, Здоровье - Общество, Петрозаводск, Республика Карелия
В Петрозаводске школьники досрочно уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ
Школьники Петрозаводска уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Все школьники в Петрозаводске уйдут на каникулы с 26 декабря из-за роста заболеваемости гриппом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
"Ситуация по гриппу остается экстремальной. Поэтому правильное решение приняли руководители школ Петрозаводска. Уже с 26 декабря все школьники с 1 по 11 класс уйдут на каникулы. Это поможет разорвать цепочку заражений", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Охлопков отметил, что заболевшие взрослые могут быть заразными до 7 дней, а дети, особенно младшего возраста, намного дольше.
Он призвал жителей соблюдать меры профилактики.
"Соблюдайте меры профилактики: носите маски в общественных местах, оставайтесь дома при недомогании и вакцинируйтесь. Не доводите ситуацию до крайности, дайте здравоохранению работать в стабильном режиме!", - написал министр.