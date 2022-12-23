https://ria.ru/20221223/karantin-1840735785.html

В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов

В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов - РИА Новости, 23.12.2022

В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов

На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:36

2022-12-23T09:36

2022-12-23T09:36

москва

общество

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", - рассказала Ракова. Он отметила, что в столице очень хорошо отработана технология видеоуроков, ее активно применяют, поэтому нахождение класса на карантине особо не заметно.

https://ria.ru/20221215/orvi-1838899757.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, анастасия ракова , здоровье - общество