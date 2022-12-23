https://ria.ru/20221223/karantin-1840735785.html
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов - РИА Новости, 23.12.2022
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов
На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:36
2022-12-23T09:36
2022-12-23T09:36
москва
общество
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", - рассказала Ракова. Он отметила, что в столице очень хорошо отработана технология видеоуроков, ее активно применяют, поэтому нахождение класса на карантине особо не заметно.
https://ria.ru/20221215/orvi-1838899757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Общество, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов
Ракова: на карантине в Москве сейчас находятся 46 школьных классов, это 0,1 процента
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", - рассказала Ракова.
Он отметила, что в столице очень хорошо отработана технология видеоуроков, ее активно применяют, поэтому нахождение класса на карантине особо не заметно.