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В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов - РИА Новости, 23.12.2022
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В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов - РИА Новости, 23.12.2022
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов
На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:36
2022-12-23T09:36
москва
общество
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", - рассказала Ракова. Он отметила, что в столице очень хорошо отработана технология видеоуроков, ее активно применяют, поэтому нахождение класса на карантине особо не заметно.
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москва, общество, анастасия ракова , здоровье - общество
Москва, Общество, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
09:36 23.12.2022
 
В Москве находятся на карантине 0,1 процента от школьных классов

Ракова: на карантине в Москве сейчас находятся 46 школьных классов, это 0,1 процента

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день 46 классов находится на карантине по всем причинам. Это из 41 тысячи классов, это 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы", - рассказала Ракова.
Он отметила, что в столице очень хорошо отработана технология видеоуроков, ее активно применяют, поэтому нахождение класса на карантине особо не заметно.
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 14:42
В Ростовской области детсады закрывают на карантин из-за ОРВИ
 
МоскваОбществоАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
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