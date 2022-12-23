https://ria.ru/20221223/izdeliya-1840792683.html

Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий

Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий

Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:29

2022-12-23T12:29

2022-12-23T12:29

экономика

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой – до 400 тысяч рублей. В настоящее время идентификация не требуется при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч. Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок. Так, с 1 сентября 2023 года должны начать действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом. С 1 марта 2024 года должны вступить в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).

https://ria.ru/20221221/ukrasheniya-1840141436.html

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)