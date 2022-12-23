https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html

Исследование показало, сколько потратят россияне на Новый год

Исследование показало, сколько потратят россияне на Новый год - РИА Новости, 23.12.2022

Исследование показало, сколько потратят россияне на Новый год

Каждый девятый россиянин планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:55

2022-12-23T03:55

2022-12-23T03:55

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый девятый россиянин планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Изменения произошли и в том, сколько респонденты планируют потратить на празднование и подарки к Новому году. Значительно вырос процент людей, чьи новогодние расходы, по прогнозам, превысят половину месячного бюджета. Их сейчас 11%, тогда как год назад о столь существенных тратах говорили лишь 2,5% опрошенных", - сообщается в исследовании по итогам опроса 1500 человек старше 18 лет по всей России. Опросы проводились в декабре 2021 и 2022 годов соответственно. Годом ранее 42,7% респондентов закладывали на новогодние траты менее 10% своего ежемесячного дохода. Сейчас категория этих людей сократилась до 28,8%. Напротив, доля тех, кто готов потратить на праздники до половины месячного бюджета, возросла с 11% до 14%. Впрочем, самая многочисленная группа участников опроса (33,5%) планирует потратить на Новый год и подарки не более четверти дохода, и она остается стабильной (в декабре прошлого года - 31,4%). Также существенно не изменилась и доля тех, кто полагает, что на праздники им потребуется около трети (до 35%) семейного бюджета. Таковых набралось 12,7% против 12,4% в 2021 году. При этом четверть россиян (27,5%) намерены использовать кредитные средства, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 2,6% сообщили, что уже взяли кредиты, 4,1% сказали, что сделают это однозначно, и 20,8% – что сделают скорее всего. Таким образом, доля респондентов, собирающихся праздновать в кредит, за год выросла в 1,4 раза. В декабре прошлого года об этом заявляли в общей сложности 19,7%, из которых 2,3% взяли кредиты заблаговременно, 3,2% – были уверены, что сделают это в будущем, и 14,2% допускали такую вероятность.

https://ria.ru/20221220/moskva-1840053719.html

https://ria.ru/20221222/novyy_god-1840527714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новый год