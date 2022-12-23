США и Израиль обсудили сотрудничество России с Ираном, заявили в Белом доме
Белый дом: советники по нацбезопасности США и Израиля обсудили отношения России и Ирана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой "растущее" военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном в контексте конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
Американцы утверждают, что Иран поставляет России определенные вооружения, включая беспилотники и барражирующие боеприпасы, и получает взамен "военные технологии".
"Они... обсудили растущее сотрудничество Ирана с Россией в военной сфере, включая передачу оружия, которые Кремль применяет против Украины, атакуя ее гражданскую инфраструктуру, и предоставление Россией военных технологий Ирану взамен", - сказано в пресс-релизе.
Салливан и Хулата провели в виртуальном режиме заседание американо-израильской стратегической консультативной группы с участием высокопоставленных представителей внешнеполитического истеблишмента и разведывательного сообщества обеих стран.
"Официальные лица заявили о настрое противодействовать угрозам (ближневосточному) региону со стороны Ирана и о решимости не позволить Ирану получить ядерное оружие", - сказано в сообщении.
Стороны обсудили экономические санкции, введенные в последние месяцы против Ирана, сотрудничество, включая совместные учения, между американскими и израильскими военными, оценили возможности для "расширения интеграции Израиля в регион Ближнего Востока в сферах безопасности и экономики".
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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