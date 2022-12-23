https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 23.12.2022
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы на 5 миллионов рублей оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:20
2022-12-23T12:20
2022-12-23T13:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 5 миллионов рублей оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Постановлениями суда по десяти делам об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.34 КоАП в отношении региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* назначено наказание в виде административных штрафов по 500 тысяч рублей", - сказала она.Таким образом, совокупно по десяти протоколам назначено 5 миллионов рублей штрафов. Указанная статья вводит наказание за выпуск продукции без пометки, что организация выполняет функции иностранного агента.Минюст России признал Сахаровский центр* иностранным агентом еще в 2014 году - одним из первых после вступления в силу соответствующих поправок. На своем сайте организация называет себя "общественной и просветительской площадкой, на которой обсуждаются актуальные культурные, социальные и общественные проблемы".Указание о статусе иностранного агенте на данный момент на сайте есть. Отмечается, что среди прочих Сахаровский центр* получает целевое финансирование от МИД Нидерландов и Сигрид Раузинг Траста (Британия).* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835433881.html
https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:20 23.12.2022 (обновлено: 13:02 23.12.2022)
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
Сахаровский центр оштрафовали на пять миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 5 миллионов рублей оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Постановлениями суда по десяти делам об административных правонарушениях по части 2 статьи 19.34 КоАП в отношении региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* назначено наказание в виде административных штрафов по 500 тысяч рублей", - сказала она.
Таким образом, совокупно по десяти протоколам назначено 5 миллионов рублей штрафов. Указанная статья вводит наказание за выпуск продукции без пометки, что организация выполняет функции иностранного агента.
Минюст России признал Сахаровский центр* иностранным агентом еще в 2014 году - одним из первых после вступления в силу соответствующих поправок. На своем сайте организация называет себя "общественной и просветительской площадкой, на которой обсуждаются актуальные культурные, социальные и общественные проблемы".
Указание о статусе иностранного агенте на данный момент на сайте есть. Отмечается, что среди прочих Сахаровский центр* получает целевое финансирование от МИД Нидерландов и Сигрид Раузинг Траста (Британия).
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.