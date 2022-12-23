https://ria.ru/20221223/informatsiya-1840941133.html
Путин обратил внимание на важность эффективности обмена информацией
Путин обратил внимание на важность эффективности обмена информацией - РИА Новости, 23.12.2022
Путин обратил внимание на важность эффективности обмена информацией
Механизм обмена информацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подразделений, участвующих в специальной военной операции, должен быть... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:37
2022-12-23T18:37
2022-12-23T18:58
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Механизм обмена информацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подразделений, участвующих в специальной военной операции, должен быть максимально эффективным для повышения качества работы, такая практика применялась и в Сирии, заявил президент России Владимир Путин."Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным. Ну, такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии", - сказал Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.Президент отметил профессионализм сотрудников предприятий ОПК и инженеров, которые выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, действует, воюет, конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.Путин в пятницу прибыл в Тулу, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".
https://ria.ru/20221222/oruzhie-1840588777.html
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
18:37 23.12.2022 (обновлено: 18:58 23.12.2022)
Путин обратил внимание на важность эффективности обмена информацией
Путин: механизм обмена информацией предприятий ОПК и подразделений должен быть эффективным
ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Механизм обмена информацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подразделений, участвующих в специальной военной операции, должен быть максимально эффективным для повышения качества работы, такая практика применялась и в Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным. Ну, такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии", - сказал Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.
Президент отметил профессионализм сотрудников предприятий ОПК и инженеров, которые выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, действует, воюет, конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.
Путин в пятницу прибыл в Тулу
, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С
" и "Панцирь-С1
", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".