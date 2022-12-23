https://ria.ru/20221223/gumpomosch-1840953445.html
Ингушетия отправила очередную партию гумпомощи для участников спецоперации
Ингушетия отправила очередную партию гумпомощи для участников спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
Ингушетия отправила очередную партию гумпомощи для участников спецоперации
Власти Ингушетии отправили еще 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:16
2022-12-23T19:16
2022-12-23T19:16
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
украина
россия
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НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили еще 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона. С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 240 тонн гуманитарной помощи. "Республика сегодня отправила груз для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Для полка из Ингушетии доставят порядка 25 тонн предметов первой необходимости: продукты питания от местных производителей, гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, спецустройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства на приобретение груза выделены из Национального фонда развития Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова. Свой вклад в формирование партии помощи внесли министерства, ведомства, муниципалитеты, представители национально-культурных автономий и общественных организаций, представители бизнеса и неравнодушные жители. "В это непростое для страны время каждый регион России вносит свой вклад в общее дело, помогает нашим ребятам защищать Родину, отстаивать наши права и честь. Ингушетия не может остаться в стороне. Наш долг - поддерживать наших ребят, помогать и как-то облегчить их положение. Пусть знают, что здесь их ценят, помнят, ждут дома целыми и невредимыми", - отметил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Украина, Россия
Ингушетия отправила очередную партию гумпомощи для участников спецоперации
Ингушетия отправила еще 25 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации
НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости.
Власти Ингушетии отправили еще 25 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба
главы региона.
С начала специальной военной операции из Ингушетии отправлено уже более 240 тонн гуманитарной помощи.
"Республика сегодня отправила груз для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Для полка из Ингушетии доставят порядка 25 тонн предметов первой необходимости: продукты питания от местных производителей, гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, спецустройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства на приобретение груза выделены из Национального фонда развития Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова. Свой вклад в формирование партии помощи внесли министерства, ведомства, муниципалитеты, представители национально-культурных автономий и общественных организаций, представители бизнеса и неравнодушные жители.
"В это непростое для страны время каждый регион России вносит свой вклад в общее дело, помогает нашим ребятам защищать Родину, отстаивать наши права и честь. Ингушетия не может остаться в стороне. Наш долг - поддерживать наших ребят, помогать и как-то облегчить их положение. Пусть знают, что здесь их ценят, помнят, ждут дома целыми и невредимыми", - отметил глава Ингушетии.