Оппозиция Венесуэлы проголосовала против временного правительства Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуаидо - проекту "закона", который они приняли, предстоит второе обсуждение.
"72 голосами принято предложение фракций Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV, которое подразумевает ликвидацию временного правительства... Национальный парламент созовет регулярную сессию для второго обсуждения", - говорится в сообщении в блоге оппозиционной ассамблеи, которая с прошлого года работает параллельно с официальным парламентом.
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Лидеры оппозиции заявили накануне голосования, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. При этом свои функции должны сохранить действующие руководители PDVSA Holding, управляющей изъятым у правительства предприятием Citgo в США, альтернативный совет директоров центрального банка страны и сама оппозиционная ассамблея - для принятия решений об управлении заблокированными из-за санкций зарубежными активами страны.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Существование параллельного оппозиционного правительства и парламента Венесуэлы стало возможным благодаря экспроприации активов венесуэльского государства, в частности - нефтеперерабатывающей компании Citgo, которая находится в США и принадлежала государственной PDVSA. Предприятие было передано в управление оппозиционерам во главе с Гуаидо и сейчас является одним из камней преткновения в переговорах правительства и оппозиции, проходящих в Мехико - власти называют восстановление контроля над предприятием "жизненно важным" элементом продолжения диалога.