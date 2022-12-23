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Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину - РИА Новости, 23.12.2022
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Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину
Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину - РИА Новости, 23.12.2022
Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине, назвав их "предателями". РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:53
2022-12-23T05:15
в мире
марджори тейлор грин
владимир зеленский
джо байден
украина
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киев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине, назвав их "предателями".По ее словам, 18 представителей Республиканской партии проголосовали за принятие проекта федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, 45 миллиардов из которых будут отправлены Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки.К своей публикации в Twitter она приложила список членов конгресса, отдавших голос за отправку нового транша, а также карикатуру, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский. На ней политик машет на прощание рукой, держа огромную стопку долларов.Грин ранее критиковала Джо Байдена за помощь Киеву. Она задавалась вопрос, не стала ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в правительстве занимает Зеленский. Она также заявляла, что власти не думают о растущем внешнем долге, помогая Киеву.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, марджори тейлор грин, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, киев, нато
В мире, Марджори Тейлор Грин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Киев, НАТО
04:53 23.12.2022 (обновлено: 05:15 23.12.2022)
 
Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину

Конгрессвумен Грин осудила своих "коллег-предателей" за поддержку транша США Украине

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине, назвав их "предателями".
По ее словам, 18 представителей Республиканской партии проголосовали за принятие проекта федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, 45 миллиардов из которых будут отправлены Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки.

"Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских", — возмутилась Грин.

К своей публикации в Twitter она приложила список членов конгресса, отдавших голос за отправку нового транша, а также карикатуру, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский. На ней политик машет на прощание рукой, держа огромную стопку долларов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
Грин ранее критиковала Джо Байдена за помощь Киеву. Она задавалась вопрос, не стала ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в правительстве занимает Зеленский. Она также заявляла, что власти не думают о растущем внешнем долге, помогая Киеву.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреМарджори Тейлор ГринВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАКиевНАТО
 
 
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