https://ria.ru/20221223/grin-1840710825.html

Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину

Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину - РИА Новости, 23.12.2022

Конгрессвумен набросилась на "предателей", поддержавших Украину

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине, назвав их "предателями". РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:53

2022-12-23T04:53

2022-12-23T05:15

в мире

марджори тейлор грин

владимир зеленский

джо байден

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сша

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине, назвав их "предателями".По ее словам, 18 представителей Республиканской партии проголосовали за принятие проекта федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, 45 миллиардов из которых будут отправлены Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки.К своей публикации в Twitter она приложила список членов конгресса, отдавших голос за отправку нового транша, а также карикатуру, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский. На ней политик машет на прощание рукой, держа огромную стопку долларов.Грин ранее критиковала Джо Байдена за помощь Киеву. Она задавалась вопрос, не стала ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в правительстве занимает Зеленский. Она также заявляла, что власти не думают о растущем внешнем долге, помогая Киеву.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

https://ria.ru/20221223/zelenskiy-1840704122.html

украина

сша

киев

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в мире, марджори тейлор грин, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, киев, нато