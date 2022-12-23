https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html

Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей

Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.12.2022

Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей

Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:25

2022-12-23T14:25

2022-12-23T16:26

правительство рф

общество

михаил мишустин

россия

фонд "круг добра"

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство выделит фонду ("Круг добра". — Прим. ред.) грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России", — сообщил он.По словам Мишустина, власти также продолжат обеспечивать фонд лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.В середине декабря президент Владимир Путин подписал указ о повышении возраста пациентов, имеющих право получать помощь от "Круга добра", с 18 до 19 лет. Глава государства также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет."Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20221223/fond-1840841963.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

правительство рф, общество, михаил мишустин, россия, фонд "круг добра", владимир путин