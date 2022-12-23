https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:25
2022-12-23T14:25
2022-12-23T16:26
правительство рф
общество
михаил мишустин
россия
фонд "круг добра"
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство выделит фонду ("Круг добра". — Прим. ред.) грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России", — сообщил он.По словам Мишустина, власти также продолжат обеспечивать фонд лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.В середине декабря президент Владимир Путин подписал указ о повышении возраста пациентов, имеющих право получать помощь от "Круга добра", с 18 до 19 лет. Глава государства также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет."Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20221223/fond-1840841963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, общество, михаил мишустин, россия, фонд "круг добра", владимир путин
Правительство РФ, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Фонд "Круг добра", Владимир Путин
14:25 23.12.2022 (обновлено: 16:26 23.12.2022)
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Мишустин сообщил о выделении фонду "Круг добра" гранта почти на 70 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство выделит фонду ("Круг добра". — Прим. ред.) грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России", — сообщил он.
По словам Мишустина, власти также продолжат обеспечивать фонд лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.
"Очень важно, чтобы юным гражданам с редкими жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране оказывалась такая поддержка", — подытожил премьер.
В середине декабря президент Владимир Путин
подписал указ о повышении возраста пациентов, имеющих право получать помощь от "Круга добра", с 18 до 19 лет. Глава государства также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет.
"Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.