Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей
Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:25
2022-12-23T16:26
правительство рф
общество
михаил мишустин
россия
фонд "круг добра"
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина."Правительство выделит фонду ("Круг добра". — Прим. ред.) грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России", — сообщил он.По словам Мишустина, власти также продолжат обеспечивать фонд лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.В середине декабря президент Владимир Путин подписал указ о повышении возраста пациентов, имеющих право получать помощь от "Круга добра", с 18 до 19 лет. Глава государства также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет."Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20221223/fond-1840841963.html
https://ria.ru/20221212/vyplaty-1837985804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839365555_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d699e6651c97d1d1bfb829460f9263c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
правительство рф, общество, михаил мишустин, россия, фонд "круг добра", владимир путин
Правительство РФ, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Фонд "Круг добра", Владимир Путин
14:25 23.12.2022 (обновлено: 16:26 23.12.2022)
 
Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей

Мишустин сообщил о выделении фонду "Круг добра" гранта почти на 70 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство выделит фонду "Круг добра" грант почти на 70 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство выделит фонду ("Круг добра". — Прим. ред.) грант размером почти 70 миллиардов рублей. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами России", — сообщил он.
Пенсионный фонд России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 14:26
Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду
По словам Мишустина, власти также продолжат обеспечивать фонд лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.
"Очень важно, чтобы юным гражданам с редкими жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране оказывалась такая поддержка", — подытожил премьер.
В середине декабря президент Владимир Путин подписал указ о повышении возраста пациентов, имеющих право получать помощь от "Круга добра", с 18 до 19 лет. Глава государства также предложил расширить мандат фонда, увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет.
"Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.
Люди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:08
Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям
 
Правительство РФОбществоМихаил МишустинРоссияФонд "Круг добра"Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала