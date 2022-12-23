https://ria.ru/20221223/gosorgany-1840774737.html

СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года

СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года - РИА Новости, 23.12.2022

СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, позволяющий работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах лицам с двойным... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:48

2022-12-23T11:48

2022-12-23T11:48

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, позволяющий работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах лицам с двойным гражданством, если иностранное гражданство не было прекращено по не зависящим от них причинам. Согласно закону, государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые имеют гражданство иностранного государства, могут продолжить проходить службу или работать на замещаемых ими должностях до 30 июня 2024 года. Если после этой даты такие граждане не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства в течение пяти рабочих дней, то они будут подлежать освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия