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СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года
СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года - РИА Новости, 23.12.2022
СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, позволяющий работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах лицам с двойным... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:48
2022-12-23T11:48
политика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, позволяющий работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах лицам с двойным гражданством, если иностранное гражданство не было прекращено по не зависящим от них причинам. Согласно закону, государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые имеют гражданство иностранного государства, могут продолжить проходить службу или работать на замещаемых ими должностях до 30 июня 2024 года. Если после этой даты такие граждане не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства в течение пяти рабочих дней, то они будут подлежать освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.
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политика, совет федерации рф, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Россия
11:48 23.12.2022
 
СФ разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 2024 года

Совфед разрешил лицам с двойным гражданством работать в госорганах до 30 июня 2024 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, позволяющий работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах лицам с двойным гражданством, если иностранное гражданство не было прекращено по не зависящим от них причинам.
Согласно закону, государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые имеют гражданство иностранного государства, могут продолжить проходить службу или работать на замещаемых ими должностях до 30 июня 2024 года. Если после этой даты такие граждане не предоставят документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства в течение пяти рабочих дней, то они будут подлежать освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:42
Путин утвердил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
 
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