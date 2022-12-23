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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.12.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за 40 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:25
2022-12-23T14:26
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
донецкая народная республика
украина
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:25 23.12.2022 (обновлено: 14:26 23.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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