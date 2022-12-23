https://ria.ru/20221223/girlyandy-1840710287.html

Эксперты рассказали, как мигающие гирлянды влияют на здоровье

Эксперты рассказали, как мигающие гирлянды влияют на здоровье - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперты рассказали, как мигающие гирлянды влияют на здоровье

Мигающий режим у гирлянд негативно сказывается на здоровье россиян, в частности, вызывает повышенную нервозность, негативно влияет на людей с мигренью и с... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:17

2022-12-23T04:17

2022-12-23T04:17

общество

ирина лещенко

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мигающий режим у гирлянд негативно сказывается на здоровье россиян, в частности, вызывает повышенную нервозность, негативно влияет на людей с мигренью и с душевными расстройствами, сообщили РИА Новости эксперты. По информации профессора кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова Андрея Петрухина, сами гирлянды никакого вреда здоровью не причиняют, все дело в негативном влиянии, которое оказывает мелькающий свет. "(Негативное влияние свет оказывает-ред.) на определенную категорию лиц, в частности с так называемой, фотосенситивной эпилепсией и отрицательно влияет на людей с мигренью, а также с душевными расстройствами, например, с депрессией", - сказал Петрухин. Профессор кафедры не рекомендовал включать гирлянды перед сном, в первую очередь из-за угрозы возгорания. Он подчеркнул, что такие случаи наблюдались: люди спали, но из-за короткого замыкания загоралась гирлянда, огонь охватывал всю ёлку и люди сгорали заживо или отравлялись угарным газом с необратимыми последствиями. "Для ребёнка желателен сумеречный, ровный спокойный свет. При таком свете ребёнок спокойно спит и родителям видно в каком он состоянии. Мелькающий свет малыша раздражает", - объяснил эксперт. Влияние гирлянд - довольно неоднозначный вопрос и, если бы было доказано явное воздействие, скорее всего, вряд ли бы гирлянды запускали в производство, считает врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ирина Лещенко. Она предполагает, что все же какое-то негативное воздействие все-таки может быть. "Есть разные гирлянды, есть гирлянды где преобладает синий цвет, и это может оказать негативное воздействие на фоторецептор сетчатки, потому что есть данные, что синий цвет не очень желательный для глаз", - пояснила Лещенко и добавила, что для глаз очень важно, чтобы вспышки были не очень яркие. Врач отметила, что режим "включения" и "выключения" может иметь не очень хороший эффект для людей, у которых диагноз "закрытоугольная глаукома". "Это тоже я только могу предположить, потому что таким людям, с закрытоугольной глаукомой, мы не советуем смотреть в темноте телевизор. Это можно делать, но, когда в помещении включен свет. Если например, горит в помещении искусственный свет и мелькает гирлянда, то ничего плохого в этом случае нет", - сообщила Лещенко. Кроме того, по ее мнению, при мелькании идет реакция на мозг, которая может вызывать какую-то повышенную нервозность.

https://ria.ru/20220103/mchs-1766480097.html

https://ria.ru/20221222/novyy_god-1840527714.html

https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, ирина лещенко, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)