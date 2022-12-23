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Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов - РИА Новости, 23.12.2022
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Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов - РИА Новости, 23.12.2022
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов
Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:21
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", - сказал Кравцов. Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели. С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен "единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений", Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому.
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россия, сергей кравцов
Россия, Сергей Кравцов
09:21 23.12.2022
 
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов

Кравцов: Минпросвещения обсуждает с учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", - сказал Кравцов.
Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели.
С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен "единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений", Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому.
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 09:12
Кравцов рассказал о работе по созданию нового учебника по истории
 
РоссияСергей Кравцов
 
 
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