https://ria.ru/20221223/geroi-1840732448.html
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов - РИА Новости, 23.12.2022
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов
Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:21
2022-12-23T09:21
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", - сказал Кравцов. Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели. С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен "единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений", Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому.
https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов
Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов
Кравцов: Минпросвещения обсуждает с учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", - сказал Кравцов.
Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели.
С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен "единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений", Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому
.