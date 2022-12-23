https://ria.ru/20221223/geroi-1840732448.html

Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов

Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов - РИА Новости, 23.12.2022

Минпросвещения обсуждает с учителями "пантеон героев", заявил Кравцов

Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:21

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минпросвещения России обсуждает с педагогическим сообществом и учителями, кто мог бы войти в "пантеон героев" и найти отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями для того, чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории, обществознания, в фильмах", - сказал Кравцов. Он добавил, что в пантеон могут войти ученые, поэты, герои специальной военной операции, герои Великой Отечественной войны, видные государственные деятели. С предложением создать национальный пантеон героев России, который должен "единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений", Кравцов выступил еще в 2020 году на всероссийском открытом уроке, посвященном Александру Невскому.

https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей кравцов