https://ria.ru/20221223/gazmoln-1840945086.html
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:52
2022-12-23T18:52
2022-12-23T19:25
в мире
париж
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840951955_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_f9d486087ab046f8463350d3f43d74d5.jpg
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Представители курдской общины ранее организовали стихийный митинг у места ЧП и начали скандировать антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности к произошедшему.Как рассказал агентству один из представителей общины, в результате стрельбы погибли трое курдов. Позднее акция переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Тем не менее столкновения усилились. Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать силовиков камнями и бутылками. Они в ответ на это использовали шумовые гранаты.Ранее в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.По последним данным, при стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html
париж
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840951955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db2750671479dd25e3152214d9e1187e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, турция
18:52 23.12.2022 (обновлено: 19:25 23.12.2022)
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Представители курдской общины ранее организовали стихийный митинг у места ЧП и начали скандировать антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности к произошедшему.
Как рассказал агентству один из представителей общины, в результате стрельбы погибли трое курдов.
Позднее акция переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Тем не менее столкновения усилились. Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать силовиков камнями и бутылками. Они в ответ на это использовали шумовые гранаты.
Ранее в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа
. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.
По последним данным, при стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.