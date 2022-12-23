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Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
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Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:52
2022-12-23T19:25
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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Представители курдской общины ранее организовали стихийный митинг у места ЧП и начали скандировать антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности к произошедшему.Как рассказал агентству один из представителей общины, в результате стрельбы погибли трое курдов. Позднее акция переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Тем не менее столкновения усилились. Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать силовиков камнями и бутылками. Они в ответ на это использовали шумовые гранаты.Ранее в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.По последним данным, при стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
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в мире, париж, турция
В мире, Париж, Турция
18:52 23.12.2022 (обновлено: 19:25 23.12.2022)
 
Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже

© AP Photo / Lewis JolyСотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Сотрудники полиции во время столкновений с участниками стихийного митинга на месте стрельбы в Париже, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона курдов у места стрельбы в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Представители курдской общины ранее организовали стихийный митинг у места ЧП и начали скандировать антитурецкие лозунги, обвиняя Анкару в причастности к произошедшему.
Как рассказал агентству один из представителей общины, в результате стрельбы погибли трое курдов.
Позднее акция переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона манифестантов. Тем не менее столкновения усилились. Протестующие начали устраивать беспорядки, жечь мусорные баки, закидывать силовиков камнями и бутылками. Они в ответ на это использовали шумовые гранаты.
Ранее в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа. Его задержали, мотивы преступления пока неизвестны. По информации агентства Франс Пресс, злоумышленник — француз по национальности, он известен полиции за две попытки убийства, совершенные в 2016 и в 2021 годах.
По последним данным, при стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Медики на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:59
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году
 
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