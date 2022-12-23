https://ria.ru/20221223/gaz-1840998686.html

В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа

В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа - РИА Новости, 23.12.2022

В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа

В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили РИА Новости, что изучают указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" покупать... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:03

2022-12-23T23:03

2022-12-23T23:03

экономика

цены на нефть

владимир путин

михаил фридман

россия

латинская америка

европа

basf se

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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили РИА Новости, что изучают указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита. В пятницу на портале правовой информации был опубликован указ Путина, согласно которому "Газпрому" ограничено обязательство покупки газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Декрет действует в тех случаях, когда размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. "Мы приняли к сведению указ президента и в настоящее время детально анализируем ситуацию", - заявили в пятницу в пресс-службе Wintershall в ответ на запрос РИА Новости. Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Образована в 2019 году после слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.

https://ria.ru/20221031/gaz-1828288424.html

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, михаил фридман, россия, латинская америка, европа, basf se, letterone, wintershall