https://ria.ru/20221223/gaz-1840998686.html
В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа
В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа - РИА Новости, 23.12.2022
В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа
В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили РИА Новости, что изучают указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" покупать... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:03
2022-12-23T23:03
2022-12-23T23:03
экономика
цены на нефть
владимир путин
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили РИА Новости, что изучают указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита. В пятницу на портале правовой информации был опубликован указ Путина, согласно которому "Газпрому" ограничено обязательство покупки газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Декрет действует в тех случаях, когда размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. "Мы приняли к сведению указ президента и в настоящее время детально анализируем ситуацию", - заявили в пятницу в пресс-службе Wintershall в ответ на запрос РИА Новости. Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Образована в 2019 году после слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, михаил фридман, россия, латинская америка, европа, basf se, letterone, wintershall
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Михаил Фридман, Россия, Латинская Америка, Европа, BASF SE, LetterOne, Wintershall
В Wintershall изучают указ Путина об ограничении покупки газа
В немецкой компании Wintershall Dea изучают указ Путина об ограничении покупки газа
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. В немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea сообщили РИА Новости, что изучают указ президента России Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с Wintershall по цене выше установленного лимита.
В пятницу на портале правовой информации был опубликован указ Путина, согласно которому "Газпрому" ограничено обязательство покупки газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Декрет действует в тех случаях, когда размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
"Мы приняли к сведению указ президента и в настоящее время детально анализируем ситуацию", - заявили в пятницу в пресс-службе Wintershall в ответ на запрос РИА Новости.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Образована в 2019 году после слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.