https://ria.ru/20221223/gaz-1840974796.html

Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов

Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов - РИА Новости, 23.12.2022

Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе завершили торги пятницы в минусе на 7,4% и составили 933,2 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав шестой день снижения... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:46

2022-12-23T20:46

2022-12-23T20:46

экономика

европа

нидерланды

цены на нефть

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077015_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ab76d2d5167b27d901705492285019d8.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги пятницы в минусе на 7,4% и составили 933,2 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав шестой день снижения подряд, следует из данных биржи ICE. Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – вблизи уровня в 960 долларов за тысячу кубометров (–4,9%). В первый час торгов был достигнут ценовой максимум в 973,2 доллара (-3,4%). В районе 16.30 мск цены впервые с 13 июня опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, однако ценовой минимум был достигнут позднее и составил 889,6 доллара (-11,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1007,7 доллара за тысячу кубометров. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Также в пятницу оператор СПГ-завода Freeport LNG в США сообщил, что возобновление производства вновь отложено и ожидается не ранее второй половины января 2023 года. Однако цены на газ не отреагировали на новость. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html

https://ria.ru/20221223/gaz-1840782880.html

европа

нидерланды

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, нидерланды, цены на нефть, сша