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Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов - РИА Новости, 23.12.2022
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Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов
Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов - РИА Новости, 23.12.2022
Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе завершили торги пятницы в минусе на 7,4% и составили 933,2 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав шестой день снижения... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:46
2022-12-23T20:46
экономика
европа
нидерланды
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги пятницы в минусе на 7,4% и составили 933,2 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав шестой день снижения подряд, следует из данных биржи ICE. Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – вблизи уровня в 960 долларов за тысячу кубометров (–4,9%). В первый час торгов был достигнут ценовой максимум в 973,2 доллара (-3,4%). В районе 16.30 мск цены впервые с 13 июня опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, однако ценовой минимум был достигнут позднее и составил 889,6 доллара (-11,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1007,7 доллара за тысячу кубометров. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Также в пятницу оператор СПГ-завода Freeport LNG в США сообщил, что возобновление производства вновь отложено и ожидается не ранее второй половины января 2023 года. Однако цены на газ не отреагировали на новость. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html
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экономика, европа, нидерланды, цены на нефть, сша
Экономика, Европа, Нидерланды, Цены на нефть, США
20:46 23.12.2022
 
Цены на газ в Европе в пятницу составили 933,2 доллара за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе по итогам пятницы составили 933,2 доллара за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги пятницы в минусе на 7,4% и составили 933,2 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав шестой день снижения подряд, следует из данных биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – вблизи уровня в 960 долларов за тысячу кубометров (–4,9%). В первый час торгов был достигнут ценовой максимум в 973,2 доллара (-3,4%). В районе 16.30 мск цены впервые с 13 июня опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, однако ценовой минимум был достигнут позднее и составил 889,6 доллара (-11,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1007,7 доллара за тысячу кубометров.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 19:58
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Также в пятницу оператор СПГ-завода Freeport LNG в США сообщил, что возобновление производства вновь отложено и ожидается не ранее второй половины января 2023 года. Однако цены на газ не отреагировали на новость.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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