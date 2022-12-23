16:27 23.12.2022 (обновлено: 16:33 23.12.2022)
Цены на газ в Европе упали ниже 900 долларов за тысячу кубов
ICE: цены на газ в Европе упали ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 13 июня
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 13 июня ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряют 11% к расчётной цене четверга, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – вблизи уровня в 960 долларов за тысячу кубометров (–4,9%). По состоянию на 16.13 мск падение ускорилось до 11% и стоимость впервые за полгода опустилась ниже 900 долларов – до 897,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1007,7 доллара за тысячу кубометров.
Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
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