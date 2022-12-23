https://ria.ru/20221223/gaz-1840782880.html

Новак предупредил о возможном снижении ликвидности европейского рынка газа

Новак предупредил о возможном снижении ликвидности европейского рынка газа - РИА Новости, 23.12.2022

Новак предупредил о возможном снижении ликвидности европейского рынка газа

Ликвидность европейского рынка газа из-за введения там потолка цен может снизиться, и никто не понимает, как этот механизм будет работать, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:08

2022-12-23T12:08

2022-12-23T12:08

экономика

александр новак

европа

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ликвидность европейского рынка газа из-за введения там потолка цен может снизиться, и никто не понимает, как этот механизм будет работать, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Многие оценивают, что эти решения носят популистский характер. Потому что никто до конца не понимает, как будет работать этот механизм. По нему речь идет о запрете сделок на голландской бирже TTF в случае, если цены в течение трех дней будут превышать 180 евро за мегаватт-час. Это примерно около 2000 долларов за тысячу кубометров газа. Сейчас цена где-то 1100 на рынке. То есть, это сейчас ниже этого предельного уровня", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Тем не менее, наши европейские партнеры, мне кажется, до конца не понимают, что такие инструменты приводят только к перераспределению ресурса энергетического в виде газа. В случае таких ограничений ресурс будет искать другие рынки, то есть ликвидность этого рынка может быть значительно снижена", - добавил он. Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1000 долларов. Зимой - в начале нынешнего года - цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

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Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, европа, россия, еврокомиссия