https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:38
2022-12-23T11:38
2022-12-23T15:46
экономика
цены на нефть
александр новак
турция
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43120/36/431203667_0:174:2936:1826_1920x0_80_0_0_33596fde0a6edba6af17a576cf54b833.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами (по вопросу газового хаба в Турции - ред.), с другими нашими возможными участниками проекта из других стран... думаю, что... в течение 2023 года будут выработаны, приняты решения", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html
https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43120/36/431203667_135:0:2802:2000_1920x0_80_0_0_ceec778996c51c7637b773bf5d6a0559.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, турция, россия, газпром
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Турция, Россия, Газпром
11:38 23.12.2022 (обновлено: 15:46 23.12.2022)
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
Вице-премьер Новак: решение по газовому хабу в Турции могут принять в течение 2023 года
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил
вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами (по вопросу газового хаба в Турции - ред.), с другими нашими возможными участниками проекта из других стран... думаю, что... в течение 2023 года будут выработаны, приняты решения", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.