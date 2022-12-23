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Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
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Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак
Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:38
2022-12-23T15:46
экономика
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами (по вопросу газового хаба в Турции - ред.), с другими нашими возможными участниками проекта из других стран... думаю, что... в течение 2023 года будут выработаны, приняты решения", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, турция, россия, газпром
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Турция, Россия, Газпром
11:38 23.12.2022 (обновлено: 15:46 23.12.2022)
 
Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак

Вице-премьер Новак: решение по газовому хабу в Турции могут принять в течение 2023 года

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами (по вопросу газового хаба в Турции - ред.), с другими нашими возможными участниками проекта из других стран... думаю, что... в течение 2023 года будут выработаны, приняты решения", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:04
Турция может поставлять газ из России и Туркмении в Европу, заявил Эрдоган
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 12:16
Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакТурцияРоссияГазпром
 
 
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