https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html

Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак

Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022

Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году, заявил Новак

Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:38

2022-12-23T11:38

2022-12-23T15:46

экономика

цены на нефть

александр новак

турция

россия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/43120/36/431203667_0:174:2936:1826_1920x0_80_0_0_33596fde0a6edba6af17a576cf54b833.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Идет активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение может быть принято в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас активно "Газпром" работает с турецкими коллегами (по вопросу газового хаба в Турции - ред.), с другими нашими возможными участниками проекта из других стран... думаю, что... в течение 2023 года будут выработаны, приняты решения", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".Ценообразование на таком хабе, в отличие от голландского TTF, было бы рыночным, отметил Новак. Страны Евросоюза 19 декабря договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавил Новак. Участие в газовом хабе, по словам вице-премьера, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, александр новак, турция, россия, газпром