https://ria.ru/20221223/gaz-1840765817.html

Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать

Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать - РИА Новости, 23.12.2022

Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:26

2022-12-23T11:26

2022-12-23T11:26

экономика

дмитрий медведев

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом оговорок, позволяющих его блокировать. Евросоюз окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Механизм будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила.

https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html

https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия