Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать
Медведев: решение по потолку цен на газ по-серьезному не сработает, там много оговорок
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом оговорок, позволяющих его блокировать.
"Тем более оно принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьёзному не сработает", - написал он в своем Telegram-канале.
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Евросоюз окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены.
Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.
Механизм будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила.
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