Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/gaz-1840765817.html
Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать
Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать - РИА Новости, 23.12.2022
Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:26
2022-12-23T11:26
экономика
дмитрий медведев
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом оговорок, позволяющих его блокировать. Евросоюз окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Механизм будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила.
https://ria.ru/20221222/potolok-1840667244.html
https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия
11:26 23.12.2022
 
Медведев рассказал, почему решение по потолку цен на газ не будет работать

Медведев: решение по потолку цен на газ по-серьезному не сработает, там много оговорок

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что решение по потолку цен на газ по-серьёзному не сработает, так как оно принято с огромным числом оговорок, позволяющих его блокировать.
"Тем более оно принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение. А потому по-серьёзному не сработает", - написал он в своем Telegram-канале.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 19:58
Потолок цен на газ не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Евросоюз окончательно согласовал создание в регионе временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены.
Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали создание этого временного механизма. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.
Механизм будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:09
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
 
ЭкономикаДмитрий МедведевЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала