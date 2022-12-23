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От лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
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От лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, заявил Новак
От лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
От лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, заявил Новак
Европейские поставщики прежде всего пострадают от лимита цен на газ, а не Россия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:51
2022-12-23T12:14
экономика
россия
европа
евросоюз
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Европейские поставщики прежде всего пострадают от лимита цен на газ, а не Россия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, "на газовом рынке нелогичные приняты решения". "Никто до конца не понимает, как будет работать этот механизм", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с введением потолка цен на газ."На сегодняшний день, я хочу сказать, это же европейцы делают как бы против России, обвиняя Россию в росте цен, а фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики - Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, если это будет как-то их касаться", - отметил он.Поскольку сегодня в целом на мировом газовом рынке дефицит, то поставки этих поставщиков могут уйти в Азиатско-Тихоокеанский регион, предупредил Новак."Соответственно, мы получим на европейском рынке дефицит, который неизвестно чем будет покрыт, и (неизвестно - ред.) как будет в дальнейшем формироваться цена. То есть уйдут поставщики на другие электронные торговые биржи, где не будет таких ограничений. А, собственно, там (в Европе - ред.) все равно цена будет формироваться рыночным способом, и при дефиците она может быть непредсказуемой", - заключил вице-премьер.Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
https://ria.ru/20221223/potolok-1840748371.html
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экономика, россия, европа, евросоюз, александр новак, норвегия
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Александр Новак, Норвегия
10:51 23.12.2022 (обновлено: 12:14 23.12.2022)
 
От лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, заявил Новак

Новак: от лимита цен на газ прежде всего пострадают европейские поставщики, а не Россия

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Европейские поставщики прежде всего пострадают от лимита цен на газ, а не Россия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам Новака, "на газовом рынке нелогичные приняты решения". "Никто до конца не понимает, как будет работать этот механизм", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с введением потолка цен на газ.
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"На сегодняшний день, я хочу сказать, это же европейцы делают как бы против России, обвиняя Россию в росте цен, а фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики - Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, если это будет как-то их касаться", - отметил он.
Поскольку сегодня в целом на мировом газовом рынке дефицит, то поставки этих поставщиков могут уйти в Азиатско-Тихоокеанский регион, предупредил Новак.
"Соответственно, мы получим на европейском рынке дефицит, который неизвестно чем будет покрыт, и (неизвестно - ред.) как будет в дальнейшем формироваться цена. То есть уйдут поставщики на другие электронные торговые биржи, где не будет таких ограничений. А, собственно, там (в Европе - ред.) все равно цена будет формироваться рыночным способом, и при дефиците она может быть непредсказуемой", - заключил вице-премьер.
Ранее Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Инструмент начнет применяться с февраля 2023 года. Его действие пока рассчитано на год, Еврокомиссия сможет предложить его продление.
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