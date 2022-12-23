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Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям - РИА Новости, 23.12.2022
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Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям
Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям - РИА Новости, 23.12.2022
Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям
Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий о ненападении на соседние государства. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:35
2022-12-23T17:42
ян липавский
россия
москва
украина
мария захарова
эммануэль макрон
обсе
нато
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ПРАГА, 23 дек — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий о ненападении на соседние государства. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее безопасности и интересов. Москва также выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. "Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии", — сказал Липавский в интервью агентству ЧТК. Глава чешского МИД напомнил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который в начале декабря заявил, что необходимо подумать о гарантиях, которые Запад готов предоставить России, когда она вернется к переговорам по Украине. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не добилась гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
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ян липавский, россия, москва, украина, мария захарова, эммануэль макрон, обсе, нато
Ян Липавский, Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, ОБСЕ, НАТО
13:35 23.12.2022 (обновлено: 17:42 23.12.2022)
 
Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности соседям

Глава МИД Чехии Липавский потребовал от России гарантий о ненападении на соседей

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
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ПРАГА, 23 дек — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий о ненападении на соседние государства.
Россия не раз заявляла, что никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее безопасности и интересов. Москва также выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
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21 декабря, 08:00
Запад создал технологию, гарантирующую победу над Россией
"Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии", — сказал Липавский в интервью агентству ЧТК.
Глава чешского МИД напомнил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который в начале декабря заявил, что необходимо подумать о гарантиях, которые Запад готов предоставить России, когда она вернется к переговорам по Украине.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
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Польша выступила против обсуждения в ЕС гарантий безопасности для России
В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств — участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 08:00
На Западе нашли способ окончательно победить Россию
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
В начале марта 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не добилась гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
 
Ян ЛипавскийРоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваЭммануэль МакронОБСЕНАТО
 
 
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