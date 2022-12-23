https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html

ФСБ провела против агентов СБУ рейды в нескольких регионах

ФСБ провела против агентов СБУ рейды в нескольких регионах - РИА Новости, 23.12.2022

ФСБ провела против агентов СБУ рейды в нескольких регионах

ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:16

2022-12-23T11:16

2022-12-23T15:27

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе.Оперативные мероприятия прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.Открыты уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже. Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный розыск, остальных фигурантов дела арестовали.В Ростовской области ФСБ выявила украинского агента — гражданина России и Украины Владислава Пономарева, который передавал Киеву сведения о дислокации российских военнослужащих и передвижениях военной техники для наводки РСЗО HIMARS. Предъявив обвинения в госизмене и шпионаже, его арестовали.Кроме того, при попытке уехать за границу задержали жителя Биробиджана Валерия Качина. Установлено, что 35-летний мужчина по заданию украинской разведки собрал и успел передать секретную информацию о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области. Покинув пределы России, он собирался получить гражданство Украины и вступить в ряды ВСУ. Уголовное дело расследуют по статьям "Госизмена" и "Шпионаж", Качина арестовали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина