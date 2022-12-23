11:16 23.12.2022 (обновлено: 15:27 23.12.2022)
ФСБ провела против агентов СБУ рейды в нескольких регионах
ФСБ задержала жителей Ростовской области, ЕАО и Пермского края за помощь СБУ и ВСУ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе.
Оперативные мероприятия прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
"На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России", — сообщается в релизе.
Открыты уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже. Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный розыск, остальных фигурантов дела арестовали.
В Ростовской области ФСБ выявила украинского агента — гражданина России и Украины Владислава Пономарева, который передавал Киеву сведения о дислокации российских военнослужащих и передвижениях военной техники для наводки РСЗО HIMARS. Предъявив обвинения в госизмене и шпионаже, его арестовали.
Кроме того, при попытке уехать за границу задержали жителя Биробиджана Валерия Качина. Установлено, что 35-летний мужчина по заданию украинской разведки собрал и успел передать секретную информацию о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области. Покинув пределы России, он собирался получить гражданство Украины и вступить в ряды ВСУ. Уголовное дело расследуют по статьям "Госизмена" и "Шпионаж", Качина арестовали.