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Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду

Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду - РИА Новости, 23.12.2022

Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду

Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:26

2022-12-23T14:26

2022-12-23T15:51

экономика

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Глава государства отметил, что, безусловно, выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. И мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах. А также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства,Мишустин также добавил, что на эти средства продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. По его словам, люди по всей стране должны получать поддержку государства без сбоя.

https://ria.ru/20221214/pensii-1838661189.html

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экономика, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, россия