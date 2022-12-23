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Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду - РИА Новости, 23.12.2022
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Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду
Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду
Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:26
2022-12-23T15:51
экономика
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Глава государства отметил, что, безусловно, выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. И мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах. А также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства,Мишустин также добавил, что на эти средства продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. По его словам, люди по всей стране должны получать поддержку государства без сбоя.
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экономика, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Пенсионный фонд РФ, Россия
14:26 23.12.2022 (обновлено: 15:51 23.12.2022)
 
Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду

Мишустин сообщил о выделении Пенсионному фонду России почти 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд России
Пенсионный фонд России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пенсионный фонд России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Правительство направит почти полтора триллиона рублей Пенсионному фонду России (ПФР) на текущий и следующие годы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Глава государства отметил, что, безусловно, выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач. И мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах. А также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства,
Мишустин также добавил, что на эти средства продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. По его словам, люди по всей стране должны получать поддержку государства без сбоя.
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ЭкономикаМихаил МишустинПенсионный фонд РФРоссия
 
 
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