https://ria.ru/20221223/fond-1840836615.html

Социальный фонд России получил логотип

Социальный фонд России получил логотип - РИА Новости, 23.12.2022

Социальный фонд России получил логотип

Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:12

2022-12-23T14:12

2022-12-23T14:14

общество

россия

ано "национальные приоритеты"

пенсионный фонд рф

фонд социального страхования рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". Фонд возник после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он заработает с 1 января. Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг. "Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся в сообщении на сайте.

https://ria.ru/20221215/chirkov-1838788112.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ано "национальные приоритеты", пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф