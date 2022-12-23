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Социальный фонд России получил логотип - РИА Новости, 23.12.2022
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Социальный фонд России получил логотип
Социальный фонд России получил логотип - РИА Новости, 23.12.2022
Социальный фонд России получил логотип
Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные РИА Новости, 23.12.2022
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общество
россия
ано "национальные приоритеты"
пенсионный фонд рф
фонд социального страхования рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". Фонд возник после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он заработает с 1 января. Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг. "Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся в сообщении на сайте.
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общество, россия, ано "национальные приоритеты", пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф
Общество, Россия, АНО "Национальные приоритеты", Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ
14:12 23.12.2022 (обновлено: 14:14 23.12.2022)
 
Социальный фонд России получил логотип

Социальный фонд России, который начнет работу с 1 января, получил официальный логотип

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты".
Фонд возник после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он заработает с 1 января. Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг.
"Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся в сообщении на сайте.
Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:05
Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования
 
ОбществоРоссияАНО "Национальные приоритеты"Пенсионный фонд РФФонд социального страхования РФ
 
 
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