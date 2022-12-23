https://ria.ru/20221223/fond-1840836615.html
Социальный фонд России получил логотип
Социальный фонд России получил логотип - РИА Новости, 23.12.2022
Социальный фонд России получил логотип
Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:12
2022-12-23T14:12
2022-12-23T14:14
общество
россия
ано "национальные приоритеты"
пенсионный фонд рф
фонд социального страхования рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России представил на своем сайте официальный логотип и фирменный стиль нового Социального фонда России, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". Фонд возник после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он заработает с 1 января. Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг. "Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны", - пояснила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приводятся в сообщении на сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ано "национальные приоритеты", пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф
Общество, Россия, АНО "Национальные приоритеты", Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ
14:12 23.12.2022 (обновлено: 14:14 23.12.2022)
Социальный фонд России получил логотип
Социальный фонд России, который начнет работу с 1 января, получил официальный логотип