https://ria.ru/20221223/feyki-1840937505.html

Колумбиец пойдет под суд в Москве за фейки о действиях российской армии

Колумбиец пойдет под суд в Москве за фейки о действиях российской армии - РИА Новости, 23.12.2022

Колумбиец пойдет под суд в Москве за фейки о действиях российской армии

Уголовное дело в отношении колумбийца, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, направлено в суд в Москве,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:29

2022-12-23T18:29

2022-12-23T18:29

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении колумбийца, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, направлено в суд в Москве, сообщает Генеральная прокуратура России. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Хиральдо Сарая. Он обвиняется в совершении преступления… публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное организованной группой из корыстных побуждений", - говорится в сообщении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. По версии следствия, с марта по апрель Хиральдо Сарай, а также Рамирез Салазар, Брисеньо Мендоса и другие пока неустановленные злоумышленники массово рассылали фейки о действиях российской армии. Сам Сарай приобрел телефоны и SIM-карты, настроил программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять ими и делать массовую рассылку сообщений, полагают правоохранители. Мобильники были тайно размещены в торговом центре на территории Войковского района Москвы, Сарай снабдил устройства внешними источниками питания, после чего поддерживал их работоспособность и пополнял баланс абонентских номеров, отмечает следствие. Брисеньо Мендоса и Рамирез Салазар за рубежом перечисляли деньги и криптовалюту, в дальнейшем используемые для обеспечения расходов, связанных с преступлением. Кроме того, Мендоса, получая от неустановленных лиц инструкции по обеспечению условий совершения преступления, передавал их Хиральдо Сараю и получал от него отчеты о проделанной работе, полагают правоохранители. Они отмечают, что злоумышленники массово рассылали российским абонентам ложную информацию, в частности, сообщалось о совершении российскими военнослужащими убийств мирного населения Украины, а также о пополнении штатной численности войск резервистами, призывниками, иностранцами и школьниками. "Установлено, что данная преступная деятельность осуществлялась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. За указанную работу Хиральдо Сарай получил от организаторов преступной группы вознаграждение криптовалютой. В ходе следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в релизе. Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается.

https://ria.ru/20221222/prigovor-1840491058.html

https://ria.ru/20221222/konflikt-1840652640.html

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html

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происшествия, москва, россия, украина, сша, колумбия