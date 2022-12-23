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Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным
Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным - РИА Новости, 23.12.2022
Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:58
2022-12-23T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
евросовет
владимир путин
шарль мишель
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. "Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным", - сказал он в интервью RTVI. Мишель добавил, что после начала спецоперации у него сохранились каналы коммуникации с Путиным, а другие европейские лидеры - канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - регулярно общаются с российским президентом. "Я думаю, что стоит сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать управлять гуманитарной ситуацией, пробовать аргументировать и оспаривать свою позицию", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221223/afrika-1840728575.html
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в мире, россия, украина, киев, евросовет, владимир путин, шарль мишель, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Евросовет, Владимир Путин, Шарль Мишель, Олаф Шольц
14:58 23.12.2022 (обновлено: 14:59 23.12.2022)
 
Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов.
"Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным", - сказал он в интервью RTVI.
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Мишель добавил, что после начала спецоперации у него сохранились каналы коммуникации с Путиным, а другие европейские лидеры - канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - регулярно общаются с российским президентом.
"Я думаю, что стоит сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать управлять гуманитарной ситуацией, пробовать аргументировать и оспаривать свою позицию", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЕвросоветВладимир ПутинШарль МишельОлаф Шольц
 
 
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