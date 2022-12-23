https://ria.ru/20221223/evrosovet-1840852891.html

Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным - РИА Новости, 23.12.2022

Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:58

2022-12-23T14:58

2022-12-23T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

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евросовет

владимир путин

шарль мишель

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом РФ Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. "Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным", - сказал он в интервью RTVI. Мишель добавил, что после начала спецоперации у него сохранились каналы коммуникации с Путиным, а другие европейские лидеры - канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - регулярно общаются с российским президентом. "Я думаю, что стоит сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать управлять гуманитарной ситуацией, пробовать аргументировать и оспаривать свою позицию", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221223/afrika-1840728575.html

https://ria.ru/20221222/potolok-1840677590.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, евросовет, владимир путин, шарль мишель, олаф шольц