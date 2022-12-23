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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах - РИА Новости, 23.12.2022
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2027 и 2047 годах на 16,9... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:29
2022-12-23T12:29
2022-12-23T12:29
экономика
россия
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
евробонды
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости/. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2027 и 2047 годах на 16,9 миллиарда рублей, сообщается в телеграм-канале министерства. По информации министерства, "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году общей сумме 16,9 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")". "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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экономика, россия, москва, министерство финансов рф (минфин россии), евробонды
Экономика, Россия, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), евробонды
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах
Минфин полностью выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах