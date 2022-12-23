https://ria.ru/20221223/evrei-1840784327.html

В московском центре горских евреев зажгли пятую ханукальную свечу

В московском центре горских евреев зажгли пятую ханукальную свечу - РИА Новости, 23.12.2022

В московском центре горских евреев зажгли пятую ханукальную свечу

В Общинном центре горских евреев в Сокольниках прошел праздничный вечер, посвященный еврейскому празднику Ханука, в ходе которого состоялась церемония зажжения... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:32

религия

герман захарьяев

религия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Общинном центре горских евреев в Сокольниках прошел праздничный вечер, посвященный еврейскому празднику Ханука, в ходе которого состоялась церемония зажжения пятой ханукальной свечи, сообщили в пресс-службе фонда "СТМЭГИ".В торжественном мероприятии 22 декабря приняли участие предприниматели, меценаты, общественные, политические и религиозные деятели. Поздравить общину горских евреев с Ханукой пришли известные духовные лидеры, видные политические и общественные деятели.Пятую свечу на меноре (ритуальном еврейском восьмисвечнике) зажгли президент Международного благотворительного фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, член Совета Федерации Константин Долгов, посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль Саати, консул Израиля в России Эти Биньямин и генеральный директор МЕОЦ раввин Моти Вайсберг.Торжественное мероприятие состоялось в Общинном центре горских евреев в Сокольниках, который открылся в Москве в 2019-м. В нем действуют синагога, библиотека, множество образовательных и социальных программ, регулярно проходят культурные и религиозные мероприятия, отмечаются еврейские праздники."Наш центр, сам по себе, – немалое достижение. Четыре тысячи квадратных метров, куда может прийти любой желающий – поговорить о своих проблемах, помолиться, получить разносторонние знания. Больших результатов мы достигнем, когда к нам с энтузиазмом будет приходить молодежь. Появится уверенность, что вековые традиции отцов продолжают жить в детях – рассказал Захарьяев.По его словам, община не собирается останавливаться на достигнутом. Предполагается расширить площадь общинного центра, чтобы он мог вместить больше людей. Также в планах открыть микву (водный резервуар для ритуальных омовений – прим. ред), новые специализированные продуктовые магазины и дополнительные места собрания.Ханука – не единственное событие, когда верующие зажигают свечи. В 2014-м по инициативе фонда "СТМЭГИ" в еврейский религиозный календарь была внесена праздничная дата 9 мая 1945-го. Сегодня она называется 26 Ияра – День Спасения и Освобождения еврейского народа от нацизма. По этому поводу фонд ежегодно проводит памятные мероприятия в общинах России и зарубежья."Это – та дата, которую обязательно нужно отмечать – чтобы помнить о тех темных временах. По моему мнению, освобождение не только еврейского народа, но и всего мира, от фашизма было настоящей божьей помощью", – отметил Герман Захарьяев.В этом году, рассказал он, все прошло так, как и было намечено: возложение венков, молитвы в синагогах и зажжение трех свечей (в честь солдат-освободителей, в память о погибших и во славу Всевышнего)."К большому сожалению, – продолжает Захарьяев, – в Европе об этом событии постепенно забывают. Но, думаю, что это временное явление. Наши планы на 2023-й не изменились: мы будем отмечать, как и раньше".Горские евреи – один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем средневековье. Их исконная территория – юг Дагестана и север Азербайджана. По информации фонда "СТМЭГИ", сейчас большая часть горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их в сумме 20-30 тысяч.Фонд "СТМЭГИ" был создан в 2001-м группой бизнесменов и общественных деятелей во главе с Германом Захарьяевым. Организация занимается поддержкой и популяризацией горско-еврейской культуры и языка, социальной поддержкой горско-еврейских общин в России и других странах, помощью в религиозных вопросах.

https://ria.ru/20221115/evrei-1831536443.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

герман захарьяев, религия