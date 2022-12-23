https://ria.ru/20221223/evraev-1840772829.html
Евраев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике
Евраев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике - РИА Новости, 23.12.2022
Евраев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:42
2022-12-23T11:42
2022-12-23T11:42
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики, сообщает правительство региона. "Вопросы реализации молодежной политики в современных условиях обсудили участники заседания Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. В работе совета принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - говорится в сообщении. На заседании Владимир Путин подчеркнул, что молодежная политика является стратегически важной темой, по его словам, нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня. Михаил Евраев отметил, что правительство Ярославской области уделяет значительное внимание вопросам молодежной политики. "В областном бюджете на 2023 год мы предусмотрели более 157 миллионов рублей на поддержку учреждений молодежи, волонтерского движения, на предоставление грантов молодежным и детским объединениям, работу по патриотическому воспитанию. Кроме того, в 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 миллионов рублей на развитие молодежной политики", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, средства позволят провести ремонт в молодежных учреждениях, приобрести для них новое, современное техническое оборудование, создать комфортные условия для творчества, генерации новых идей и проектов. Также глава региона рассказал, что уже в январе в образовательных учреждениях Ярославской области при содействии правительства региона начнут открываться отделения организации "Движение первых". По словам Михаила Евраева, молодые жители региона активно включаются в обсуждение и создание проектов развития региона. Например, в этом году по инициативе губернатора впервые в программу празднования Дня города Ярославля вошли проекты и новые площадки, которые представили молодежные активисты. Будущие архитекторы приняли участие в разработке проектных решений благоустройства общественных пространств по всей области. "Наши студенты представили комплексные решения, раскрывающие функционал территорий, а главное, интересные для самой молодежи проекты. Зачастую именно видения молодежи не хватает при формировании городской или сельской среды. Будем и дальше продолжать такое сотрудничество", – сказал Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что правительство региона возьмет в приоритет задачи, озвученные в рамках Госсовета по молодежной политике.
https://ria.ru/20221220/svet-1840080473.html
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михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Евраев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике
Губернатор Ярославской области Евраев принял участие в Госсовете по молодежной политике
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики, сообщает
правительство региона.
"Вопросы реализации молодежной политики в современных условиях обсудили участники заседания Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина
. В работе совета принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - говорится в сообщении.
На заседании Владимир Путин подчеркнул, что молодежная политика является стратегически важной темой, по его словам, нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня.
Михаил Евраев отметил, что правительство Ярославской области уделяет значительное внимание вопросам молодежной политики.
"В областном бюджете на 2023 год мы предусмотрели более 157 миллионов рублей на поддержку учреждений молодежи, волонтерского движения, на предоставление грантов молодежным и детским объединениям, работу по патриотическому воспитанию. Кроме того, в 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 миллионов рублей на развитие молодежной политики", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, средства позволят провести ремонт в молодежных учреждениях, приобрести для них новое, современное техническое оборудование, создать комфортные условия для творчества, генерации новых идей и проектов.
Также глава региона рассказал, что уже в январе в образовательных учреждениях Ярославской области при содействии правительства региона начнут открываться отделения организации "Движение первых".
По словам Михаила Евраева, молодые жители региона активно включаются в обсуждение и создание проектов развития региона. Например, в этом году по инициативе губернатора впервые в программу празднования Дня города Ярославля
вошли проекты и новые площадки, которые представили молодежные активисты. Будущие архитекторы приняли участие в разработке проектных решений благоустройства общественных пространств по всей области.
"Наши студенты представили комплексные решения, раскрывающие функционал территорий, а главное, интересные для самой молодежи проекты. Зачастую именно видения молодежи не хватает при формировании городской или сельской среды. Будем и дальше продолжать такое сотрудничество", – сказал Михаил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что правительство региона возьмет в приоритет задачи, озвученные в рамках Госсовета по молодежной политике.